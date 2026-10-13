לוינסון על הבוקר | פרק 20 | כולם מדברים על עמית סגל, אף אחד לא מדבר על ברדוגו

העיתונאי חיים לוינסון התייחס בטור אודיו שפרסם ב"חדשות מ100שטח" לסערה סביב חשיפת ההתכתבויות בין הפרשן הפוליטי עמית סגל ליועצו של ראש הממשלה, יונתן אוריך.

לוינסון יצא להגנת סגל בכל הנוגע לקשריו האישיים עם מקורותיו, אך טען כי הבעיה המרכזית אינה ההתכתבויות עצמן, אלא האופן שבו סגל מסקר את בנימין נתניהו.

לוינסון התייחס גם לפרסומים הנוגעים לפרשן יעקב ברדוגו, ותהה מדוע השיח הציבורי מתמקד בסגל ולא בעיתונאים אחרים שלטענתו מקיימים קשרים הדוקים עם לשכת ראש הממשלה.

הוא אף הביע הסכמה עם הסברו של סגל, שלפיו היחסים בין עיתונאי למקור עשויים לכלול שיחות אישיות, חילופי דעות ולעיתים גם התייעצות.

"יש בזה גרעין של אמת", אמר, והוסיף כי אם היו נחשפות ההתכתבויות הפרטיות של עיתונאים אחרים, סביר שהיו נמצאים בהן דברים מביכים לא פחות.

הוא סיפר כי גם בתקופתו ככתב פוליטי נהג לשוחח עם פוליטיקאים על מצבם ועל מהלכים שתכננו, ולעיתים אף להחמיא להם על חומרים ששלחו אליו, מבלי שראה בכך בעיה אתית מהותית.

עם זאת, לוינסון הסביר כי בעיניו יש גבול ברור בין מערכת היחסים שמנהל עיתונאי מאחורי הקלעים לבין עבודתו העיתונאית בפומבי.

בהמשך התייחס לוינסון לטענת סגל שלפיה אילו היו נחשפות התכתבויותיו עם גורמים ממפלגות אחרות, היו מתגלות שיחות דומות.

לדברי לוינסון, הטיעון הזה מחמיץ את לב הביקורת. "עמית פה מפספס, וזה בעיניי המהות של כל האירוע הזה. זה לא מה שמאחורי המסך, זה מה שעל המסך", אמר.

לוינסון טען כי הבעיה אינה עצם הקרבה בין סגל לאוריך, אלא מה שהוא רואה כהיעדר ביקורת מספקת על ראש הממשלה בסיקורו של סגל. "על המסך אתה לא מערער אף אחד מהנרטיבים המרכזיים של בנימין נתניהו בבחירות האלה. זה מה שמכעיס, זה מה שגורם לאנשים להרגיש שחצית את הקווים", אמר.

לדבריו, אילו סגל היה מפגין יחס ביקורתי יותר כלפי נתניהו בשידור, ההתכתבויות שנחשפו לא היו מעוררות את אותה תחושה של קרבה בעייתית.

לקראת סיום פנה לוינסון ישירות לסגל וקרא לו להפריד בין קשריו עם מקורותיו לבין עבודתו כפרשן. "צא מהפוזיציה, צא מהמחנאות. תמשיך להתכתב עם אוריך, תחלוב את אוריך, תחמיא לו, תסתלבט איתו, תצחק איתו, זה בסדר גמור. אבל על המסך תחזור לביקורת על נתניהו כשיש לך מה, ואין מצב שאין לך מה", סיכם.