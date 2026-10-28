הפרשן הפוליטי עמית סגל מתח היום (רביעי) ביקורת חריפה על ההתנהלות הפוליטית של הציונות הדתית, בעקבות תוצאות האמת החלקיות בבחירות לכנסת ה-26 וכישלונה המסתמן של מפלגת עמך ישראל בראשות תא"ל במיל' עופר וינטר.

סגל התייחס לטענות שלפיהן קמפיין הליכוד וראש הממשלה בנימין נתניהו פגעו בסיכוייו של וינטר לעבור את אחוז החסימה, ודחה אותן.

לדבריו, התוצאה של וינטר "רחוקה שנות אור מאחוז החסימה, לא קשורה לשום קמפיין של נתניהו".

בהמשך הרחיב סגל את הביקורת וטען כי תופעת אובדן הקולות בגוש הימין אינה חדשה, וכי לאורך העשור האחרון היא נבעה בעיקר מהתמודדותן של מפלגות המזוהות עם המגזר הדתי לאומי.

"ובכלל, כל שריפת הקולות של הימין בעשור האחרון הגיעה מדתיים לאומיים", כתב.

סגל מנה בהקשר זה את משה פייגלין, נפתלי בנט, איתמר בן גביר, אבי מעוז ועופר וינטר, שהתמודדו לאורך השנים במסגרות פוליטיות שונות.

הוא הוסיף ביקורת נוקבת על המגזר הדתי-לאומי ותיאר אותו כ"מגזר שטרם התבגר פוליטית וקלע את המדינה לסחרחורת פעם אחר פעם".

לצד הביקורת, הוא הצביע על האיחוד בין מפלגת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' לבין מפלגת זהות של משה פייגלין כדוגמה להתנהלות פוליטית נכונה.

"על הרקע הזה ההחלטה המרכזית של גוש הימין בבחירות הייתה האיחוד של סמוטריץ' עם פייגלין. גם אחראי וגם משתלם", כתב.

דבריו מגיעים כאשר מפלגת הציונות הדתית וזהות מקבלת שישה מנדטים בתוצאות האמת החלקיות, בעוד מפלגת עמך ישראל של וינטר עומדת על 1.63% מהקולות בלבד, הרחק מאחוז החסימה העומד על 3.25%.