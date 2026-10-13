שר הביטחון ישראל כ"ץ צפוי לחתום ביום ראשון הקרוב על הוראה ביטחונית מיוחדת שתאסור הטסת רחפנים הנשלטים באמצעות תקשורת סלולרית (סים) או סיב אופטי בכל מרחב הפיקוח התעופתי של ישראל.

ההחלטה התקבלה בעקבות מידע מודיעיני קונקרטי על איומים ביטחוניים חמורים, בהם ניסיונות לפגיעה בבכירים באמצעות רחפנים.

האיסור צפוי להיכנס לתוקף לאחר חתימת השר ולהימשך שישה חודשים. מדובר בצעד זמני שנועד לספק מענה מיידי לאיומים עד לגיבוש פתרונות ביטחוניים נוספים.

על פי ההודעה, ההחלטה התקבלה על רקע התגברות השימוש ברחפנים למטרות עוינות, הן מצד גורמים מחוץ לישראל והן מצד גורמים הפועלים בתוכה.

בין האיומים שהובילו להחלטה נמנים מתקפות רחפנים, ניסיונות לפגיעה באישים בכירים, שימוש ברחפנים בידי עבריינים ומשפחות פשע, איסוף מודיעין והברחות.

במערכת הביטחון מדגישים כי האיום אינו מוגבל לגבולות המדינה או לאזורי הלחימה, אלא כולל גם פעילות עוינת באמצעות רחפנים בתוך שטח ישראל.

לפי ההוראה המתגבשת, האיסור יחול על שני סוגים בלבד: רחפנים המופעלים באמצעות סיב אופטי ורחפנים הנשלטים באמצעות תקשורת סלולרית. יתר סוגי הרחפנים לא ייכללו באיסור החדש, וניתן יהיה להמשיך להפעילם בהתאם לחוק ולהנחיות הקיימות.

בנוסח המוצע נקבעו גם חריגים שיאפשרו פעילות של גורמי הביטחון או מי שפועל מטעמם, וכן שימוש ברחפני סיב אופטי הקשורים לקרקע.

בנוסף, רחפנים המופעלים באמצעות סים ושקיבלו אישורים מתאימים מרשות התעופה האזרחית לפני כניסת ההוראה לתוקף, יוכלו להיכלל בחריגים שנקבעו. לצד זאת תוקם ועדת חריגים שתדון בבקשות פרטניות לקבלת פטור מהאיסור.

ההחלטה על קידום האיסור אושרה בידי ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון במסגרת דיוני הקבינט המדיני-ביטחוני.

היא התקבלה בתום עבודת מטה שהוביל המטה לביטחון לאומי בשיתוף גופי הביטחון, ונחשבת לחלק משורת צעדים רחבה יותר להתמודדות עם איום הרחפנים.

בין הצעדים הנוספים שנבחנים ומקודמים נמצאים איסורי ייבוא והסדרה רגולטורית של השימוש ברחפנים מהסוגים הרלוונטיים.

שר הביטחון צפוי לחתום על ההוראה מכוח סמכותו לפי חוק הטיס, לאחר התייעצות עם מנהל רשות התעופה האזרחית והשלמת הליך הערות הציבור, בהתאם לדרישת משרד המשפטים.