סגן ראש מועצת שומרון, דוידי בן ציון, הודיע ליו"ר מפלגת "עמך ישראל" עופר וינטר על פרישתו מרשימת המפלגה, על רקע החשש שלא תעבור את אחוז החסימה.

בן ציון הסביר כי הגיע להחלטה לאחר שהבין שקיימת אפשרות ממשית שהקולות שיינתנו למפלגה לא יתורגמו למנדטים.

"לפני חודש וחצי הצטרפתי לעמך ישראל מתוך תחושת שליחות וענווה. עופר וינטר הוא איש ימין אמיתי, לוחם ומפקד שהקדיש את חייו לביטחון ישראל ולא מתנצל על מה שהוא מאמין בו. אני מאמין בו ובדרך שלו, ומודה לו על האמון ועל הדרך המשותפת. שליחות נמדדת ברגעים שבהם צריך לבחור בין מה שטוב לך לבין מה שנכון. שבועיים לפני הבחירות על פי התמונה המתגבשת, נראה שהסיכון שלא לעבור גבוה ואני לא מוכן שקולות של אנשים שהאמינו בדרך הזו ילכו לאיבוד", כתב בן ציון בהודעת הפרישה שלו.

הוא הוסיף "בשבעה לאוקטובר קפצתי עם הגדוד לכפר עזה כי בשביל אחים שלי אני תמיד אהיה שם, עשיתי מאז מאות ימי מילואים, ושם למדתי שהמשימה קודמת לכל דבר אחר. אני מאמין בדרך הזו, ומתוך אחריות החלטתי לפרוש מהרשימה. אמשיך בעזרת השם לשרת את תושבי השומרון ואת מדינת ישראל ואת עם ישראל, כמו תמיד, בכל הזירות".

בהודעה בקבוצות המפלגה רשם בן ציון: "חברים, אוהב אתכם, משפחה ואשתי לפני הכול. אחד אחד יקרים לי ותמשיכו להצליח בע"ה".

ב"עמך ישראל" הגיבו להחלטה וטענו כי ברקע הפרישה עמדו לחצים שהופעלו על בן ציון ועל בני משפחתו. "דוידי יקר, אוהבים אותך. צר לנו על הלחצים, האיומים וההתנכלות לילדים ולמשפחה שנאלצת לעבור על ידי גורמים שפשוט לא מוכנים שייכנסו כוחות חדשים ונקיים לפוליטיקה הישראלית. לא כל אחד יכול לעמוד בלחצים פסולים ובזויים כפי שהיה עליך ועל משפחתך. תודה על המסע המשותף", נמסר מהמפלגה.

המועמד יוסף חדאד כתב הודעה לחברי המפלגה: "אנחנו תחת קמפיין מכוער שממומן בתקציבי עתק ושכל מטרתו לרסק אותנו כאילו אנחנו האויב. וזה עוד בא מימין, מתוך הבית שלנו מה שנקרא. ונכון הלחצים הפוליטיים כבדים, הם משתמשים בדרכים דוחות ולא כולם מסוגלים לעמוד בהן, בטח כשזה מגיע למשפחה שלהם. היסודות שלנו חזקים יותר מכל לחץ. אנחנו ממשיכים קדימה בכל הכוח".

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב למהלך: "אני מחזק את דוידי בן ציון על החלטתו החשובה לפרוש ממפלגתו של וינטר לאחר שהבין שהריצה של וינטר מסכנת את גוש הימין, ותוביל להקמת ממשלת שמאל של איזנקוט, יאיר גולן, ליברמן, בנט והמפלגות הערביות. אני קורא לשאר חברי הרשימה לנהוג באופן דומה כדי להבטיח את ניצחון הימין".

יו"ר הציונות הדתית ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' בירך על פרישתו של בן ציון והגדיר אותה "צעד אמיץ ולא קל של אחריות לאומית". סמוטריץ' הזכיר את שירות המילואים של בן ציון ואת פעילותו הציבורית ואמר כי כעת, לדבריו, הוא מגלה גם "אומץ לב אזרחי".

"הערב דוידי מגלה אומץ לב אזרחי, לוקח אחריות ופועל להצלת מדינת ישראל מאובדן שלטון המחנה הלאומי ומעליית השמאל בשל זריקת קולות מתחת לאחוז החסימה", אמר סמוטריץ'.

שר האוצר ניצל את פרישתו של בן ציון כדי להפנות קריאה ישירה לווינטר לפרוש גם הוא מהמרוץ. לדבריו, "אני קורא לעופר וינטר, שגילה במשך שנים רבות אומץ לב צבאי, לגלות אף הוא אומץ לב אזרחי, לעשות את הצעד הנכון והמתבקש לנוכח שורת הסקרים בהם הוא אינו עובר את אחוז החסימה ולהודיע על פרישה".

סמוטריץ' פנה גם לעו"ד ערן בן ארי וללי דרעי וקרא להם ללכת בעקבות בן ציון. "אתם אנשי המחנה הלאומי. קחו אחריות ולכו בדרכו של דוידי. אל תיקחו על כתפיכם אחריות לממשלת שמאל שתגרום נזקים אדירים למדינת ישראל. לא מהמרים על ביטחון ישראל".