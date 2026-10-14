ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס הערב (שלישי) לנחיתת המטוס המצרי בישראל ימים ספורים לפני טבח 7 באוקטובר, ואישר בריאיון לתוכנית "הפטריוטים" בערוץ 14 כי האירוע אכן התרחש. עם זאת, נתניהו טען כי אינו יודע עם מי נפגש ראש המודיעין המצרי דאז, עבאס כאמל, והכחיש בתוקף כי נפגש עמו בעצמו.

"ממתי ראש מודיעין בא ומדבר עם ראש מדינה? זה לא קרה פעם אחת, אין דבר כזה", אמר נתניהו בריאיון.

ראש הממשלה הוסיף כי הוא דורש לחקור את הנושא: "אני רוצה לדעת עם מי הוא נפגש. יש מצלמות, יש תיעוד, ואני רוצה לדעת את האמת - כי האמת היא לא שאני נפגשתי איתו. מי שנפגש איתו מנסה לתפור את זה עליי".

דבריו של נתניהו מגיעים בהמשך לתחקיר שפורסם בחודש שעבר במגזין האמריקני "אטלנטיק", שלפיו כאמל נחת בישראל ב-26 בספטמבר 2023 והזהיר בכירים ישראלים מפני מתקפה מתקרבת. בלשכת ראש הממשלה דחו אז את הדיווח והגדירו אותו "טענה כוזבת וממוחזרת שמטרתה להטעות את הציבור".

בהמשך דווח ב"וול סטריט ג'ורנל" כי כאמל אף שוחח טלפונית עם נתניהו בתחילת אוקטובר 2023 כדי להזהירו מפני המתקפה, במה שתואר כפנייה המצרית השלישית בנושא.

על פי אותו דיווח, אזהרה ראשונית ומעורפלת יותר הועברה כבר ביוני 2023, ובספטמבר הועבר עדכון על סימנים למתקפה גם מנשיא איחוד האמירויות, מוחמד בן זאיד.

הגורמים שצוטטו בדיווחים הבהירו כי האזהרות הערביות התבססו על שינוי בטון של יחיא סינוואר ועל פגישות תכופות בין ארגוני הטרור ברצועת עזה, אך לא כללו מידע מפורט על מועד המתקפה או היקפה.