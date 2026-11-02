נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הערב (ראשון) כי העימות עם איראן צפוי להסתיים בקרוב, בין אם באמצעות הסכם שיושג במשא ומתן ובין אם באמצעות פעולה אמריקנית נוספת.

"השגנו ניצחון אדיר, ונסיים את זה בקרוב מאוד, בדרך זו או אחרת. או שהם יגיעו להסכם, או שאנחנו פשוט נסיים את זה, אפשר לומר, אולי בדרך הקלה", אמר טראמפ.

קודם לכן, בשיחה עם כתבים, אישר טראמפ כי קיים שיחת טלפון עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, שבמהלכה דנו השניים גם באיראן. האישור הגיע בעקבות דיווחים על חילוקי דעות בין המנהיגים בנוגע להמשך המשא ומתן עם טהרן ולעיתוי האפשרי של חידוש הפעולות הצבאיות נגדה.

בתשובה לשאלת כתבים על שיחתו עם נתניהו, אמר טראמפ: "פשוט הייתה לי שיחה טובה מאוד איתו. הייתה לנו שיחה טובה מאוד". כשנשאל אם איראן הייתה בין הנושאים שנדונו, השיב: "כן. כן, דיברתי על זה".

מוקדם יותר הערב דיווחו בחדשות 12, מפי שני מקורות ישראליים ואמריקניים המעורים בפרטי השיחה, כי חילופי הדברים בין טראמפ לנתניהו היו "ישירה ונוקבת" בכל הנוגע למגעים שמקיימת וושינגטון עם איראן. על עצם קיום השיחה דווח לראשונה ב"וול סטריט ג'ורנל".

על פי הדיווח, נתניהו מבקש מטראמפ לחדש את המערכה הצבאית נגד איראן מיד לאחר בחירות אמצע הכהונה בארצות הברית, שייערכו ביום שלישי, ומביע דאגה מהמשא ומתן המתנהל עם טהרן. מנגד, טראמפ מעוניין בשלב זה לאפשר למגעים הדיפלומטיים להתקדם ולמצות את עצמם, ואינו רוצה שישראל תפריע לתהליך. עם זאת, כישלון השיחות עשוי להביא לשינוי בעמדתו.

הבית הלבן ולשכת ראש הממשלה סירבו להגיב לדיווח.

אתמול התייחס טראמפ לאפשרות של הסכם עם איראן, והביע ספק באמינות המשטר בטהרן. בשיחה עם כתבים באחוזתו מאר-א-לאגו שבפלורידה אמר: "לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. הם רוצים להגיע להסכם, נראה מה יקרה עם זה".

כשנשאל על התקדמות המשא ומתן, המתנהל בתיווך קטאר, השיב: "השיחות מתקדמות בסדר, אבל הם לא אמינים במיוחד. הם מגיעים להסכם ואז חוזרים בהם. הם רוצים להגיע להסכם. נראה אם הם יגיעו להסכם".

טראמפ הדגיש כי ארצות הברית אינה ממהרת להגיע להסכם, והצביע על הפגיעה הנרחבת שלדבריו ספג הצבא האיראני במהלך המערכה.

"אנחנו לא ממהרים במיוחד, בהתחשב בכך שחיסלנו את חיל הים שלהם. חיסלנו את חיל האוויר שלהם. חיסלנו את מערך ההגנה האווירית שלהם. השמדנו כמעט כל ציוד צבאי שיש להם. חיסלנו את תוכנית הגרעין שלהם. עדיין נותר לנו לטפל, הייתי אומר, באתר אחד או שניים, אבל אנחנו יכולים לעשות את זה בעשר דקות. כנראה שצריך לבחון את הר המכוש. אנחנו יכולים לעשות את כל זה מהר מאוד".