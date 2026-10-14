משטרת טורונטו בקנדה עצרה גבר בן 29 בחשד שהצית דגלי ישראל שהוצבו מחוץ לכנסייה. ההצתה התרחשה ביום השנה לטבח 7 באוקטובר.

בהודעת המשטרה נמסר כי החשוד עומד בפני אישומים בגין הצתה, גרימת נזק לרכוש בשווי של פחות מ-5,000 דולר, פגיעה בזכות לשימוש חוקי ברכוש והפרת צו בית משפט.

על פי ממצאי החקירה, האירוע התרחש ב-7 באוקטובר, סמוך לשעה 1:02 לפנות בוקר, כאשר החשוד הסיר דגלי ישראל שהוצבו מחוץ למרכז הנוצרי הבינלאומי Word of Faith והצית אותם. המשטרה זיהתה ועצרה את החשוד ביום שבת, סמוך לשעה 16:06, במהלך הפגנה במרכז העיר.

דובר מטעם משטרת טורונטו אישר כבר לאחר התקרית כי היחידה לחקירת פשעי שנאה חוקרת את האירוע.

ההצתה מתרחשת על רקע החשש המתמשך מפני אלימות אנטישמית ומעשי הפחדה נגד הקהילה היהודית בטורונטו ובסביבתה.

על פי נתוני משטרת טורונטו, בשנת 2025 נרשמו בעיר 231 פשעי שנאה, ירידה של 50% לעומת השנה הקודמת. עם זאת, יהודי העיר המשיכו להיות יעד מרכזי לפשעי שנאה על רקע דתי, בשיעור הגבוה משמעותית מחלקם באוכלוסייה: מתוך 99 פשעי השנאה שסווגו כבעלי מניע דתי, 82% כוונו נגד יהודים, אף שהם מהווים פחות מ-3% מאוכלוסיית העיר.