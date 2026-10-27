ראש עיריית טורונטו שבקנדה, אוליביה צ'או, נבחרה לכהונה נוספת בתפקיד. כך עולה מתחזיות שפרסמו הלילה (שלישי) כמה רשתות טלוויזיה מקומיות.

על פי נתוני רשת CTV, לאחר ספירת הקולות ב-87% מהקלפיות, זכתה צ'או בכ-54% מהקולות והובילה בפער של כ-113 אלף קולות על יריבה המרכזי, חבר מועצת העיר בראד ברדפורד. צ'או נכנסה לתפקיד לראשונה בשנת 2023, לאחר שניצחה בבחירות מיוחדות שנערכו בעקבות התפטרותו של ראש העיר הקודם, ג'ון טורי.

בחירתה מחדש מגיעה לאחר שורה של מחלוקות בינה לבין הקהילה היהודית בטורונטו, בעיקר סביב היעדרותה מאירועים הקשורים לישראל ולזכר קורבנות מתקפת הטרור של חמאס ב-7 באוקטובר 2023.

באוקטובר 2024 נמנעה צ'או מלהשתתף בטקס זיכרון שנערך לציון שנה שטבח. בהמשך טענה כי היעדרותה נבעה מ"אי הבנה בתקשורת", וכי לשכתה כלל לא קיבלה את ההזמנה שנשלחה בדואר האלקטרוני.

ביקורת נוספת נמתחה עליה לאחר שסירבה להשתתף בטקס חגיגי בבניין העירייה לרגל יום העצמאות של ישראל, שכלל את הנפת דגל ישראל. צ'או הסבירה כי השתתפותה באירוע תהיה "מפלגת" לנוכח המלחמה המתמשכת ברצועת עזה. בחודש יוני התעוררה סערה נוספת בעקבות תיעוד שבו נשמעה קוראת "לשחרר את פלסטין" במהלך מצעד הגאווה בטורונטו.

בחודש שעבר ספגה צ'או ביקורת נוספת לאחר שהודיעה כי לא תשתתף בכנס למאבק באנטישמיות שנערך בבית כנסת מקומי ביוזמת ארגון עורכי הדין היהודים בקנדה. בכנס השתתפו שניים מיריביה במרוץ לראשות העיר, בראד ברדפורד וכריס אלכסנדר, שבהמשך פרש מההתמודדות.

צ'או הוזמנה לאירוע אך הודיעה שלא תגיע. דוברה הסביר כי קמפיין הבחירות שלה אמור היה להיפתח רשמית רק למחרת הכנס, ולכן החליטה שלא להשתתף באירועים המיועדים למועמדים לפני מועד זה. בארגון עורכי הדין היהודים דחו את ההסבר וציינו כי פנו לצוותה של צ'או כבר בתחילת אוגוסט, וכי בשום שלב לא נאמר להם שמועד הכנס ימנע את השתתפותה.

המחלוקות הללו מתרחשות על רקע החשש הגובר מאנטישמיות בטורונטו ובסביבתה מאז מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר. על פי נתוני משטרת טורונטו, בשנת 2025 תועדו בעיר 231 פשעי שנאה, ירידה של 50% בהשוואה לשנה הקודמת. עם זאת, למרות הירידה במספר הכולל של האירועים, הקהילה היהודית המשיכה להיות יעד מרכזי לפשעי שנאה על רקע דתי.

מתוך 99 פשעי השנאה שסווגו בשנת 2025 כבעלי מניע דתי, כ-82% כוונו נגד יהודים. הנתון בולט במיוחד לנוכח העובדה שהיהודים מהווים פחות מ-3% מאוכלוסיית טורונטו, וממחיש את הפער המשמעותי בין חלקה של הקהילה היהודית באוכלוסייה לבין שיעור פשעי השנאה על רקע דתי המופנים נגדה.