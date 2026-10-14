העימות בין מגיש תוכנית "הצינור" בערוץ 13, גיא לרר, לבין יועצו של ראש הממשלה, יונתן אוריך, עולה מדרגה.

לאחר שאוריך פרסם ברשת X גרף המציג ירידה חדה ברייטינג של תוכניתו לאורך השנים, שיגרו עורכי דינו של לרר מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים, בטענה לפרסום נתונים כוזבים ומכפישים.

העימות מתרחש על רקע סערת חשיפת ההתכתבויות שיוחסו לאוריך עם עיתונאים, יועצים ואנשי ציבור. ההתכתבויות דלפו בעקבות פרצת אבטחה הקשורה לחיבור חשבון הווטסאפ שלו לשירות בינה מלאכותית.

אוריך מצדו דחה את אמינות החומרים, טען כי חלק מההתכתבויות שונו או זויפו, ואיים בתביעות לשון הרע נגד לרר ואנשי תקשורת נוספים שפרסמו את הדברים.

לרר עקץ את התגובה וכתב: "פעם התגובות שלך היו שואו. זה כבר רמת שישיה רנדומלית בתורנות מעצרי לילה".

בתגובה פרסם אוריך בחשבון ה-X שלו גרף המציג לכאורה ירידה ברייטינג של תוכנית "הצינור", מ-12% בשנת 2016 ל-4.8% בשנת 2026. לצד הגרף כתב אוריך בעקיצה: "גיא צודק. שנינו לא מה שהיינו פעם. רייטינג גיא לרר".

לרר טען כי הנתונים שהציג אוריך אינם נכונים, ובאמצעות עורכי דינו שיגר אליו מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים.

בהמשך פרסם לרר תגובה חריפה שבה הסביר מדוע החליט לפעול משפטית, אף שלדבריו מעולם לא הגיש תביעה בעבר: "מעולם לא תבעתי. ונכתבו עליי בעבר לא פעם שקרים בוטים, קלים להוכחה. מה שונה הפעם? יונתן אוריך, נשוא התביעה, חשיבותו במדינת ישראל הנוכחית, כוחו הרב. הקלות שבה הוא לוחץ על כפתור ההשמדה, השימוש האוטומטי בכלים הנחזים להיות אמת. היעדר המצפון המוחלט".

לרר הבהיר כי מבחינתו, המחלוקת אינה נוגעת רק לנתוני הצפייה בתוכניתו, אלא לשימוש שעושים, לטענתו, גורמים בעלי כוח במידע שגוי כדי לפגוע באחרים: "כל אלו הופכים את הסוגיה האישית, האגוצנטרית, הפעוטה ציבורית - רייטינג של תכנית לילה - לבעלת חשיבות מסוימת בקרב על האמת והשפיות. אם כל אחד יעשה מאמץ קטן בגזרתו השקר והרשע כדרך חיים - ימוגרו לאט לאט".

לרר צירף לפרסום נתוני רייטינג שלדבריו משקפים את נתוני הצפייה האמיתיים של "הצינור" בתקופה המדוברת, לצד נתונים על היקף הצפייה בטלוויזיה בכלל.

בהמשך הודיע כי עורכי הדין אילן יונש ויובל יועז יטפלו בעניינו, וסיים בשאלה עוקצנית שהופנתה לעוקביו: "עכשיו לשאלה החשובה באמת: לאן תרצו שהכסף של אוריך ייתרם?".