ראש הממשלה בנימין נתניהו מתכוון להגיש תביעת דיבה בסך חצי מיליון שקלים נגד יואב הורוביץ, מי שכיהן בעבר כראש הסגל שלו וכמנכ"ל משרד ראש הממשלה, בעקבות התבטאויותיו החריפות נגד נתניהו בפרשת קטאר.

הורוביץ, הנמנה עם מקימי מפלגת "ישר" של גדי איזנקוט, התראיין ביממה האחרונה לכלי תקשורת והאשים את נתניהו במעורבות בפרשה הנוגעת לקשרים בין יועצו יונתן אוריך לבין גורמים בקטאר.

במהלך אחד הריאיונות טען הורוביץ כי "בנימין נתניהו הוא סוכן קטארי". בהתייחסו לדיווחים על פגישה שקיים לכאורה אוריך עם בכיר קטארי, אמר הורוביץ: "הסיפור זה נתניהו. נתניהו שלח אותו".

בהמשך הבהיר כי מדובר בטענה שהוא סבור שיש להתייחס אליה כנקודת מוצא לבחינת הפרשה: "לא רק שאני מאמין בזה. אני אומר זאת צריכה להיות הנחת העבודה של כולנו. ראש הממשלה הוא חלק מהעניין הזה. אנחנו צריכים להניח ככה".

הורוביץ הוסיף: "הוא חשוד בזה שהוא סוכן קטארי. כולל ראש הממשלה. אני טוען שמי שאחראי על הסיפור הזה זה בנימין נתניהו".

בעקבות הדברים פרסמה מפלגת הליכוד הודעה חריפה, שבה הודיעה על כוונת נתניהו לנקוט הליכים משפטיים נגד מי שהיה בעבר אחד מאנשי אמונו.

"ראש הממשלה בנימין נתניהו יגיש תביעת דיבה על סך חצי מיליון ש"ח נגד שותפו של איזנקוט, יואב הורוביץ, על דברי ההסתה החמורים והשקריים שלו היום נגד ראש הממשלה", נמסר מהליכוד.

בהודעת המפלגה הוסיפו: "מי שמשקר ומסית- ישלם".