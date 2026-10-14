שנה לאחר שחרורו משבי חמאס, רום ברסלבסקי פותח פרק חדש בחייו ויצטרף לערוץ 2000 כמגיש תוכנית אירוח חדשה.

ההחלטה על צירופו של ברסלבסקי לערוץ התקבלה לאחר כמה חודשים של מגעים מול ארגון 2000, שהבשילו כעת לסיכום סופי.

הסיכום הושג בפגישה שקיים ברסלבסקי עם מנכ"ל ארגון 2000, עמרם אזולאי, ועם מנהל ערוץ 2000, יהונתן דדון. התוכנית החדשה תופק במסגרת פעילות מחלקת התקשורת של הארגון.

ברסלבסקי כבר הספיק לצלם את תוכנית האירוח הראשונה, שבה אירח את יו"ר מפלגת זהות, משה פייגלין. במהלך המפגש אף חתם פייגלין לברסלבסקי על ספרו.

המהלך מגיע ימים ספורים לאחר שברסלבסקי פרסם פוסט ברשת X, שבו הביע את רצונו להשתלב בתקשורת ולהופיע על המסך לא רק במסגרת ראיונות העוסקים בתקופת השבי.

"אני רוצה לעבוד בתור פאנליסט/מגיש. רדיו 103 גם יכל לעבוד. בוא נראה האם אפשר למצוא עבודה דרך הטוויטר", כתב.

בהמשך הפנה לעוקביו שאלה נוקבת על האופן שבו הציבור מתייחס אליו מאז שחרורו: "האם הייתם רוצים לראות אותי על המסך לא בתור שורד שבי אלא בתור בעל דעה? או שאתם שמים לייק רק אם אני בוכה דמעות על מר גורלי בעזה?"