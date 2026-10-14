"זה משנה את מסלול חייך": יוסי פוקס חושף את השפעת השליחות על הקריירה שלו

מזכיר הממשלה יוסי פוקס חשף השבוע כיצד השליחות שביצע בעבר במסגרת תנועת "תורה מציון" השפיעה על מסלול חייו והובילה אותו לעשייה ציבורית.

בדברים באירוע לציון 30 שנה להקמת התנועה, אמר כי לא היה מגיע לתפקידו הנוכחי אלמלא אותה שליחות.

"אני, שליח של עם ישראל, כמזכיר ממשלה, לא הייתי מגיע לשליחות הזאת ללא השליחות של תורה מציון. פשוט זה משנה את מסלול חייך", אמר פוקס.

הוא הסביר כיצד שינתה השליחות את תפיסת עולמו: "במקום עשייה לביתך, אתה פתאום קולט שצריך לעשות למען העם, האומה, עם ישראל בגולה ובארץ, וזה המשיך עד היום".

דבריו נאמרו במסגרת אירוע חגיגי שקיימה תנועת תורה מציון בבנייני האומה בירושלים, בהשתתפות מאות שליחים, בוגרי התנועה, עולים ושותפים לפעילותה לאורך השנים.

האירוע, בהנחיית שרה ב"ק, ששימשה אף היא שליחת התנועה, הוקדש לסיכום שלושה עשורים של פעילות לחיזוק הזהות היהודית והקשר בין מדינת ישראל לקהילות יהודיות ברחבי העולם.

במהלך הערב שיתפו שליחים, בהם אברכים, בחורי ישיבות ובנות שירות לאומי, בסיפורים ובחוויות מתקופות שליחותם בקהילות היהודיות בתפוצות.

באירוע השתתף גם ראש עיריית ירושלים, משה ליאון, שבירך את התנועה על פעילותה לאורך השנים וציטט את הפסוק: "כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים".

מנכ"ל ומייסד התנועה, זאב שוורץ, התייחס בדבריו לקשר שנוצר לאורך השנים בין השליחים לבין הקהילות היהודיות ברחבי העולם. "במהלך שלושה עשורים הצלחנו לבנות גשר חי, אנושי ואיתן בינינו לבין הקהילות בתפוצות", אמר שוורץ.

לדבריו, "פרס ירושלים וציון הדרך של 30 השנים משקפים שילוב כוחות אדיר של מנהיגי הקהילות, נדבנים, מוסדות חינוך, ובעיקר - של השליחים המדהימים שלנו שנקראים לדגל ופועלים במסירות רבה למען אחינו מעבר לים".

במהלך האירוע הציגה הנהלת התנועה את תוכניותיה לשנים הבאות, ובהן הרחבת מערך השליחויות ויצירת קשרים עם קהילות יהודיות נוספות בעולם.

בסיום הערב עלו המשתתפים לבמה לצילום קבוצתי מיוחד, שכונה "תמונת 30 השנים", ובו התאחדו שליחים ובוגרים מתקופות שונות בתולדות התנועה.

התמונה הקבוצתית צילום: חיים טוויטו

משה ליאון במעמד צילום: חיים טוויטו

רחל גולדברג באירוע צילום: חיים טוויטו