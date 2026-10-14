שר הביטחון מאיים בכיבוש שטחים בלבנון אלעד מלכה

שר הביטחון ישראל כ"ץ ביקר היום (רביעי) בדרום לבנון ושיגר איום חריף לעבר חיזבאללה.

שר הביטחון סייר בקו הכפרים הראשון בדרום לבנון, יחד עם מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא, מפקד אוגדה 91, תת-אלוף יובל גז, ומפקדים נוספים.

במהלך הביקור קיבל סקירה על מבצע "מחרשת הכסף", שבמסגרתו פועלים כוחות צה"ל להריסת תשתיות טרור באזור. כ"ץ שיבח את המפקדים והלוחמים על פעילותם נגד חיזבאללה.

כ"ץ הבהיר במהלך הסיור כי ישראל אינה מתכוונת לסגת מאזורי הביטחון שבהם פועלים כוחות צה"ל בלבנון ובסוריה, וכי הצבא ערוך לתמרון קרקעי נוסף במקרה של הסלמה.

"באתי לכאן היום כדי לחזק את מפקדי וחיילי צה"ל בסדיר ובמילואים הפועלים במסירות ובגבורה בתוך אזורי הביטחון בלבנון ובסוריה כדי להגן על תושבי הגליל והגולן מול איומים של כוחות ג'יהאדיסטים", אמר כ"ץ.

הוא הדגיש כי עמדת הדרג המדיני בנוגע להמשך הנוכחות הצבאית באזור לא השתנתה, "כפי שראש הממשלה ואני הבהרנו: אנחנו לא ניסוג מאזורי הביטחון".

בהמשך הציג שר הביטחון את התגובה הישראלית האפשרית במקרה שחיזבאללה יחליט להצטרף למתקפה איראנית נגד ישראל: "אם חיזבאללה יצטרף לאיראן בהתקפה על ישראל הוא יוכה מכה קשה ויאבד שטחים נוספים בדרום לבנון במרחבי נבטיה והליטאני שיהפכו לחלק מאזור הביטחון הקבוע של ישראל - צה"ל ערוך לביצוע התמרון".

כ"ץ התייחס גם לאפשרות של פינוי אוכלוסייה נרחב בדרום לבנון ובביירות: "כלל האוכלוסייה השיעית עד לקו האוואלי והזהראני תפונה צפונה, כדי לאפשר פגיעה עוצמתית בתשתיות הטרור במרחב ולהרחיק את איום הרחפנים מעל יישובי הצפון".

בהמשך הזהיר כי "גם רובע הדאחייה בביירות יפונה ותשתיות הטרור בו יוכו - ומעל מיליון שיעים יהפכו לעקורים בלבנון".

בסיום דבריו שיגר שר הביטחון איום אישי לעבר מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, והזהיר כי הוא עלול להוביל את הארגון ואת העדה השיעית בלבנון לאסון נוסף.

"נסראללה הרס את העדה השיעית בלבנון עד שסוכל - ונעים קאסם עלול להחריב אותה לגמרי - עד שיחוסל גם הוא, ויישלח לפגוש את נסראללה ואת יורשו במעמקי הגיהינום", אמר כ"ץ.