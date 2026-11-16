כוחות צה"ל פשטו הלילה (שני) על כפר שבעא שבדרום לבנון, סמוך לאזור הר דב, ועצרו בתוך בית שני אחים ממשפחת חמדאן, כך דווח הבוקר בכלי תקשורת בלבנון.

על פי הדיווחים, הכוחות נכנסו לבית לפנות בוקר, ערכו בו סריקות ולקחו עמם את שני האחים. אח נוסף במשפחה, מאהר חמדאן, נעצר בידי ישראל ביוני 2025 באותו אזור.

במקביל דיווחו כלי תקשורת בלבנון על תקיפה ישראלית במהלך הלילה באזור הבקאע, סמוך לגבול עם סוריה.

מדובר באזור המרוחק עשרות קילומטרים מגבול ישראל, שבו לא דווח על תקיפות ישראליות במשך מספר חודשים.

האירועים מתרחשים על רקע דיווח שפורסם אתמול בגלי צה"ל, ולפיו גורמי המודיעין בצבא מזהים התגברות במאמצי חיזבאללה לשקם את יכולותיו הצבאיות לאחר הפגיעה שספג במהלך מבצע "שאגת הארי".

בצה"ל מעריכים בסבירות גבוהה כי ארגון הטרור חידש הברחות אמצעי לחימה מאיראן ללבנון באמצעות משאיות, דרך עיראק וסוריה.

"סוריה היא כבר לא אוטוסטרדה של הברחות כפי שהייתה בעבר", אמר גורם צבאי בכיר לגלי צה"ל, "אבל להערכתנו, חזבאללה עדיין מצליח להבריח דרך גבול סוריה-לבנון".

לצד ההברחות, בצבא מזהים פעילות לייצור ולהרכבת אמצעי לחימה במתקנים הממוקמים בעיקר באזורי ביירות והבקאע.

לפי הדיווח, צה"ל נמנע בתקופה האחרונה מתקיפת חלק מהמתקנים הללו בשל מגבלות מדיניות שהוטלו בעקבות הפסקת האש, בין היתר בעקבות לחץ אמריקני.

גם בכפרים שמצפון לרצועת הביטחון בדרום לבנון מזהים בצה"ל פעילות מחודשת של חיזבאללה. לפי ההערכות, פעילי הארגון חוזרים לכפרים הסמוכים לקו הצהוב, מציבים אמצעי תצפית ומצלמות לאיסוף מודיעין על כוחות צה"ל ומחדשים מצבורי נשק.

חלק מהפעילות מתבצעת במרחק של מאות מטרים בלבד מכוחות צה"ל, אך לפי הדיווח, רק מיעוט מהמטרות הללו הותקפו בחודשים האחרונים.