ראש המודיעין המצרי עבאס כאמל לא היה על מטוס המנהלים המצרי שנחת בישראל 11 ימים לפני מתקפת 7 באוקטובר, כך פורסם הערב (רביעי) בכאן חדשות. לפי הפרסום, על המטוס היו שני אנשי עסקים שהגיעו לישראל ממצרים.

המטוס, השייך לחברת הצ'רטר המצרית "סמארט אוויאשן", נחת בנתב"ג לקראת השעה 10:00 בבוקר. כשעה לאחר מכן הוא המריא בחזרה לקהיר, כשהוא ריק מנוסעים.

על פי מספר מקורות הבקיאים בנושא, שני הנוסעים נכנסו לישראל דרך טרמינל פתאל. לפי אותם מקורות, מדובר היה בטיסה רגילה ושגרתית של אנשי עסקים ששבו ממצרים, ולא בטיסה שנרשמה כטיסה רשמית או ביטחונית.

לאחר נחיתתו קיבל המטוס שירותי קרקע מחברת QAS בנתב"ג, ובהמשך המריא למצרים ללא נוסעים.

זהותם של שני אנשי העסקים אינה נמסרת בפרסום, אולם שמותיהם ידועים לגורמים המוסמכים, ובהם ממל"ת במשרד התחבורה, טרמינל פתאל, רשות האוכלוסין וההגירה וחברת הצ'רטר המצרית. לפי הפרסום, בתחום מטוסי המנהלים נשמרת פרטיותם של הנוסעים, ולכן הגורמים המחזיקים בפרטיהם אינם מתייחסים לזהותם.

הפרסום מגיע לאחר שבשבוע שעבר התייחס האלוף אבי גיל, לשעבר המזכיר הצבאי של ראש הממשלה בנימין נתניהו, לנחיתת המטוס. בראיונות לתקשורת אמר גיל כי אין ספק שמטוס מצרי נחת בישראל כשבוע וחצי לפני מתקפת 7 באוקטובר.