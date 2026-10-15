מתן כהנא: "אלימות המתנחלים"? מונח מתועב צילום: דוברות

ח"כ לשעבר מתן כהנא ממפלגת "ישר" יצא נגד השימוש בביטוי "אלימות המתנחלים", שלדבריו מטיל כתם על ציבור שלם ללא סיבה.

בשיחה עם תלמידי תיכון נשאל כהנא על הנושא והגיב "אני רוצה למחות על השימוש בביטוי אלימות המתנחלים - זה מונח מתועב".

הוא הדגיש כי "המתנחלים הם ציבור של חצי מיליון בני אדם, הראשונים שרצו לעוטף עזה להציל את האחים שלהם, שומרי חוק, משלמי מיסים, משרתים בקרבי. להגיד 'אלימות המתנחלים' זו אמירה לא בכיוון בכלל".

כהנא פנה בדבריו לתלמידים ואמר "אתם בעוד שנה תתגייסו ותפגשו שם את האנשים האלה. הם יהיו החברים הכי טובים שלכם, הם יהיו מוכנים לחטוף כדור בשבילכם ואתם בשבילם. לכן, להשתמש במונח 'אלימות המתנחלים' זה בזוי".

עם זאת, הבחין בין התנגדותו להכללת ציבור המתנחלים לבין התופעה שאותה הגדיר "פשיעה לאומנית" ביהודה ושומרון. לדבריו, "צריך להודות ביושר שיש פשיעה לאומנית ביהודה ושומרון, היא פוגעת במדינת ישראל, היא לא יהודית ולא מוסרית וצריך להילחם בה בכל הכוח".

כהנא אף התייחס לאפשרות של שימוש במעצרים מנהליים במסגרת המאבק בתופעה. "אם ראש השב"כ אומר שצריך להחזיר את המעצרים המנהליים, יכול להיות שזה מה שצריך לעשות. צריך להילחם בתופעה הבזויה והמתועבת הזו של פשיעה לאומנית".