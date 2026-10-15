יו"ר תנועת הביטחוניסטים, תא"ל במיל' ארז וינר, משתתף בסדרת הראיונות של ערוץ 7 העוסקת בדרכים שבהן ישראל יכולה וצריכה להתמודד עם האפשרות למתקפת שבעה באוקטובר נוספת, הפעם מכיוון יהודה ושומרון.

"זה לא רק יהודה ושומרון, אלא גם יהודה ושומרון", מדגיש וינר בפתח דבריו ומוסיף: "זה גם מה שקורה עם משפחות הפשע במגזר הערבי, עם מאות אלפי כלי הנשק הבלתי חוקיים שנמצאים בידיהן. אם זה קורם עור וגידים בצורה מתואמת או מצטרפת, אז זה שבעת אלפים באוקטובר, ומזה צריך לחשוש".

"נכון שיש לנו אחיזה מודיעינית ביו"ש, ויש גם פעילות צבאית רחבה ביו"ש, אבל אנחנו עדיין עוצמים עיניים מול הרשות הפלשתינית והשוטרים הפלשתינים, שהם צבא לכל דבר ועניין. זה שיש אחיזה מודיעינית לא מפריע להם לקום ולצאת מחר בבוקר. אין ספק שנצליח לעצור אותם, אבל אם רק כמה עשרות יוצאים מטול כרם וקלקילייה לכפר סבא ובנותיה, אנחנו מקבלים תרחיש שאנחנו לא רוצים להגיע אליו, ולכן צריך להקדים רפואה למכה".

וינר שב ומדגיש את האיום הנשקף, לדבריו, גם מהערים הערביות בנגב ובגליל, שבהן ניתן למצוא, לטענתו, רובה בחצר וטיל מטאדור במרתף.

"בעל הבית יגיד בחקירה שהוא שומר את זה למלחמה הגדולה. הפלילי תמיד מגיע לפח"עי, ובסוף תמיד נפגעים יהודים. לשמחתי, לא רק הביטחוניסטים מתריעים. שמענו את ראש הממשלה ושר הביטחון מדברים על תרחיש היפוך קנים, שמענו את ראש השב"כ מדבר על הכנופיות החמושות בנגב. ההבנה מתחילה לחלחל, וכעת השאלה היא מי יקדים את מי: האם אנחנו נקדים במענה הכולל והנדרש, או שהם יקדימו, ואז אנחנו נריב על ועדת החקירה שתקום אחר כך".

בהתייחסו ליהודה ושומרון קורא וינר לפירוק הרשות הפלשתינית, "ויפה שעה אחת קודם".

"זה גם גוף חמוש ומסוכן, גם מסית, תומך טרור ומשלם לרוצחי יהודים. גוף שמלמד את הדור הבא על מדינה פלשתינית מהים ועד הנהר. לכן צריך להתחיל בפירוק הגוף הזה".

לטענה שלפיה ישראל אינה מעוניינת לקבל אחריות על הטיפול בתשתיות הביוב ובשירותים המוניציפליים של ערביי יהודה ושומרון, משיב וינר כי הרשות הפלשתינית תוכל להמשיך להתקיים כרשות אזרחית שתטפל בעניינים אלה, לפחות בשלב הראשון, על פי מודל האמירויות של ד"ר מוטי קידר.

"גם לפני השבעה באוקטובר שאלו מי יחליף את חמאס, מי יהיה טוב יותר, ולכן נשאיר אותו. כך קרה שלא עשו שום דבר. חששו להתעסק עם משהו מורכב. אני מאמין שמפרקים את הבעיה לחתיכות ומטפלים בהן. זה לא אפס או מאה, אבל לא מחכים באופן פסיבי שמשהו יקרה".

לדברי וינר, ההתמודדות עם הכוחות החמושים של הרשות הפלשתינית יכולה להתבצע בהדרגה, תוך חלוקה לאזורים ודרישה ראשונית לעמידה בתנאי הסכמי אוסלו.

הוא מציע להתחיל באזור יריחו, בשל היותו מבודד יחסית. לדבריו, באזור פועלים כעשרת אלפים שוטרים פלשתינים החמושים בנשק אוטומטי, וחלקם אף עברו אימונים בידי גורמים אמריקאיים.

"מקיפים את העיר ואומרים להם שישנו הסכם אוסלו, ועל פיו מותר לכם להחזיק כוח שיטור מקומי בסדר גודל כזה וכזה ועם נשק קל. את כל השאר נא למסור לידינו. ואם זה לא קורה, נכנסים לפירוק שיטתי אחרי היערכות מתאימה והכנה גם לתרחיש שהדברים יתרחבו לערים נוספות. ראינו מה צה"ל יודע לעשות בעזה, סוריה, לבנון ואיראן, וכעת ברור שזה יותר עניין של רצון מאשר עניין של יכולת".

וינר מעריך כי פעולה נרחבת כזו כבר לא תתבצע לפני הבחירות. משום כך, לדבריו, חשוב שגם הבוחרים ישקלו היטב איזה הרכב קואליציוני יאפשר את ביצועה: קואליציה ציונית או כזו שתסתמך על המפלגות הערביות.

"קריטי לדבר על זה עכשיו, כך שנתחיל לתכנן ולהיערך כדי שזה יקרה כמה שיותר מהר".

לקראת סיום הראיון טוען וינר כי ישראל נוטה להפריז בחששותיה מפני פעולות צבאיות מורכבות, אף שהניסיון מוכיח, לדבריו, כי צה"ל מסוגל לבצע אותן.

"הפחדנו את עצמנו במשך שנים. מחנה הפליטים ג'נין הילך עלינו אימים, אבל כשצה"ל קיבל החלטה הוא נכנס ומפרק אותם מתושביהם במודל עזה, הורס בתים ששימשו חממות טרור ובחלק מהמקומות לא מחזיר את התושבים הביתה. זה אפשרי בכל מקום. אנחנו עסוקים בלהפחיד את עצמנו. כך היה לפני חומת מגן וכך היה לפני המלחמה בעזה".

"השאלה היא מה יקרה לפני מה: האם האויב יכריח אותנו לגלות את האומץ, כמו שקרה בשבעה באוקטובר, או שאנחנו נקבל אומץ באופן יזום ונפעל. כל מה שעושים לפני הוא עדיף ומבורך ממה שנעשה אחרי. בין המריבה על העולם למריבה על ועדת החקירה אחרי האסון הבא, אני מעדיף את האפשרות הראשונה".

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