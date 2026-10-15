בכיר השב"כ לשעבר יוסי אמרוסי, עמית מחקר במכון משגב לביטחון לאומי, מותח ביקורת על תביעת הדיבה שהגיש ראש השב"כ לשעבר רונן בר נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו.

בראיון לערוץ 7 הוא מתייחס גם להתנהלותו של בר בליל 7 באוקטובר, לאחריות ראשי מערכת הביטחון ולכשלים שקדמו למתקפת חמאס.

בפתח דבריו טוען אמרוסי כי מבירורים שערך עם מומחים משפטיים עולה שהתביעה כלל אינה צפויה להגיע לדיון בבית המשפט, בשל החסינות העומדת לנתניהו, ושעליה אין בכוונת ראש הממשלה לוותר. עוד הוא מציין כי חלק מהאמירות שבר רואה בהן ניסיון להכפיש את שמו לא נאמרו בידי נתניהו עצמו, אלא בידי גורמים במשרדו, ולשיטתו יש לכך משמעות ביחס לאפשרות להטיל על ראש הממשלה אחריות אישית.

בהתייחסו לשאלת האחריות למדיניות ישראל מול חמאס, אומר אמרוסי כי לנתניהו אמנם יש אחריות מיניסטריאלית למדיניות ההכלה שנמשכה שנים ארוכות, אך לדבריו, המדיניות הושפעה במידה רבה מעמדתם של ראשי מערכת הביטחון, שהתנגדו לכיבוש רצועת עזה.

"נכון שלנתניהו יש אחריות מיניסטריאלית על מדיניות ההכלה לאורך שנים ארוכות. זו האחריות של ראש הממשלה כמי שניהל את האסטרטגיה של ישראל, אבל המדיניות הזו נבעה מהעמדה הנחרצת לאורך שנים ארוכות של ראשי מערכת הביטחון שלא לכבוש את עזה, למרות שהכרעת חמאס אפשרית רק בכיבוש עזה", אומר אמרוסי.

לדבריו, גם כאשר בכירי מערכת הביטחון, ובהם רונן בר, הציגו המלצות לפעולות נגד חמאס, הן התמקדו בסיכולים ממוקדים ולא במהלך צבאי שנועד להכריע את הארגון.

"ממתי סיכולים מכריעים את חמאס? היו חיסולים מהשייח' יאסין ועד ראנטיסי, שחאדה ואחרים, חיסלנו בכירים אבל לא חיסלנו את הארגון. לא שמעתי אף ראש שב"כ, רמטכ"ל או שר ביטחון שהמליצו פעם אחת לכבוש את רצועת עזה ולחסל את החמאס. לכל היותר המליצו על עוד סבב או עוד סיכול וזה מה שתקע אותנו במדיניות הסבבים".

בהמשך מתייחס אמרוסי להיכרותו האישית עם רונן בר, ומדגיש כי הוא מעריך את שנות שירותו במערכת הביטחון. עם זאת, הוא מותח ביקורת חריפה על התנהלות השב"כ ערב מתקפת 7 באוקטובר ועל האופן שבו פורשו סימני האזהרה שהתקבלו.

"השקיע שנים ארוכות בביטחון מדינת ישראל בצורה אינטנסיבית, אבל בסופו של דבר השב"כ הוא לא תצפיתן שמתריע על שריפה, אלא תפקידו להפעיל את כל מערך כיבוי האש. אם היו התראות והמצב היה חמור, תגיד את זה לעצמך ותעשה את מה שצריך לעשות", אומר אמרוסי.

לדבריו, בלילה שבין 6 ל-7 באוקטובר התקבלו סימנים משמעותיים שהיו צריכים להוביל להבנת חומרת האיום ולהיערכות אחרת של מערכת הביטחון.

"אני מעריך את זה שהוא לקח אחריות והתפטר למרות שזו הייתה התפטרות מאוחרת, אבל בלילה שבין השישה לשבעה באוקטובר היו סימנים מעידים משמעותיים מאוד כמו הסימים, ירידת הבכירים והמשפחות למנהרות, חשיפת בורות שיגור ועוד, ולצערינו הוא והרמטכ"ל כשלו בהבנת הדברים ומחיר הכישלון הזה הוא מאוד עצום".

על רקע הדברים, אמרוסי סבור כי על בר להתמקד בהיערכות לוועדת חקירה שתבחן את אירועי 7 באוקטובר, ולא בתביעת הדיבה שהגיש. "לכן הייתי מציע לו לקחת את החומרים ולהתכונן לוועדת חקירה שתקום. זו תביעה ללא הרבה משקל משפטי".

בהתייחס לשאלה מדוע לא פעל בר למניעת מסיבת הנובה, אם היו בידיו סימנים למתקפה אפשרית, מסביר אמרוסי כי האחריות הישירה לאישור האירוע אינה מוטלת על השב"כ. עם זאת, לדבריו, היה על ראש השירות להתריע בפני מפכ"ל המשטרה והגורמים הרלוונטיים על הסכנה, כדי שיוכלו לפעול למניעת קיום המסיבה. באותה מידה, הוא סבור כי היה עליו להתריע בפני הרמטכ"ל כדי למנוע את ההדממה בצבא.

לקראת סיום הראיון מתייחס אמרוסי לטענתו של בר שלפיה לא הייתה לו אפשרות ליצור קשר טלפוני עם ראש הממשלה בליל 7 באוקטובר. אמרוסי דוחה את ההסבר וטוען כי לרשות ראש השב"כ עומדות דרכים רבות ליצור קשר עם נתניהו בעת חירום.

"אני לא יכול להסביר את המשפט הזה. אין שום בעיה להשיג את ראש הממשלה דרך הרבה גורמים, כמו מזכירות צבאית וצוות האבטחה. אין בעיה להשיג את ראש הממשלה ואם היה רואה את החומרה היה נוסע לירושלים. אני לא מצליח להסביר את המשפט הזה שהייתי מוריד אותו מכתב התביעה".