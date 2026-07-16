תא"ל במיל' אורן סולומון, בעבר מנהל הלחימה של אוגדת עזה, ראש צוות תחקירי המלחמה של האוגדה, עסוק מאז השבעה באוקטובר בריכוז הליקויים והשאלות הפתוחות שעולות מאירועי הטבח ומהימים שקדמו לו.

בסדרת הראיונות על השאלות שיש לחקור בוועדת חקירה הוא מציג את עיקרי הדברים.

בפתח דבריו מציין סולומון כי בעוד רבים מעלים שאלות אינפורמטיביות על העובדות שהיו או לא היו במהלך יום הטבח ולפניו, הוא מבקש להתמקד במספר שאלות עומק. על שאלות האינפורמציה אומר סולומון כי הוא יודע לענות על אלפי שאלות שכאלה, מתוך העיסוק הנרחב שלו בתחקירים הצה"ליים, ולדבריו התשובות הללו "הרבה יותר פשוטות ממה שחושבים, אבל יש כמה שאלות מאוד חשובות שנמצאות בראש או בלב של חלק מהגורמים האחראים, ואותן הייתי רוצה לדעת כידיעה שיש לה משמעות".

את דבריו אלה מרחיב ומדגים סולומון: "אפשר לדבר על העשור שלפני השבעה באוקטובר מבחינת המודיעין, מה לא ראינו ולא זיהינו, איזה תכניות מלחמה היו לנו וכו', על השאלות הללו אני וצה"ל יודעים לענות, אבל אני רוצה לשאול על השנה שקדמה לאסון, שנת 2023, שנת הסרבנות בצה"ל. מה הרצי הלוי ורונן בר מבינים וחושבים, האם בעיניהם זה עוד עניין נקודתי של סרבנות שאנשים מובילים ולא ניתן לעצור אותו, או שהם מבינים שיש כאן חתרנות מדינית שנועדה להפלת הממשלה והם שותפים פאסיביים או יותר מכך, למהלך הזה".

"האם הם מבינים את זה ורוצים לעשות כאן סוג של הפיכה שקטה בהסכמה לאותה סרבנות שבקלות ניתן היה לטפל בה, ובוודאי לאסור אותה, גם חוקית צבאית וגם חוקית אזרחית? אם הם היו אומרים בקולם שזה לא חוקי וגם מסכן את ביטחון ישראל, זה היה נעצר. אבל הם לא עשו את זה ואני מבין שצריך לשאול אותם על כך. לי יש מסקנות אבל צריך גם לשאול אותם".

סוגיה זו של סרבנות, קובע סולומון, אינה פוליטית, אלא נוגעת בביטחון המדינה ועל כן נדרשות בעניינה תשובות ברורות מהגורמים האחראים. סולומון מספר כי גם כאשר הציג את מסקנות תחקיריו לוועדת תורג'מן היו מי שטענו שמדובר בסוגיה מדינית-פוליטית, אך הוא משוכנע ש"צה"ל חייב לתחקר את הסרבנות כי אם לא, ניפגש איתה גם בעתיד. גם היום מדברים על כך שאם לא יקרה כך וכך הם יעשו דברים דומים. עד שלא נמצה את הדין עם מי שפשע לא נקבל פתרון ותשובה. זה עניין מקצועי שגובל בביטחון המדינה ולא עניין פוליטי".

באשר לדרך תפקודה של ועדת החקירה משוכנע סולומון כי הדרך היחידה היא בדיקות פוליגרף והטלת סנקציות פליליות על האחראים. קצין שישקר תמוצה אתו כל חומרת הדין, כולל מאסר בכלא ושלילת דרגות. "וכך אף אחד לא ישקר", הוא אומר ומשוכנע שהתנהלות שכזו תביא לקריסת הטיוחים כמו דומינו, מאחר שאיש אינו מעוניין להפליל את עצמו.

העלינו בפני סולומון את הצעתו של פרופ' יובל אלבשן למתן חסינות מוחלטת לכל מי שיאמר את האמת, וזאת על מנת להגיע לחקר העובדות לאשורן, על פי מתווה דרום אפריקה של סוף תקופת האפרטהייד, שם ביררו את אירועי השלטון הקודם דרך מתן חסינות למי שיספר את האמת כולה. מדובר, אומר סולומון ב"חסינות באספמיה", כלשונו. "זה לא יקרה. אנחנו צריכים להוציא את האמת בפוליגרף ומי שלא רוצה להיחקר ברור מה זה אומר. מי שלא אומר את האמת יטופל, ולא משנה מה דרגתו, מרב אלוף ומטה. כך כל האמת תצא".

סולומון שב ומציין כי למרבית השאלות הטכניות כגון מי אמר למי, מה קרה בחיל האוויר ובאגף המודיעין וכיוצא באלה, הוא יודע את התשובות, אך ישנה שאלה נוספת שעל ועדת חקירה לברר. מדובר בשאלה ממוקדת שגם אותה הוא רואה כשאלת עומק שיש לברר. שאלה זו נוגעת ללילה שלפני מתקפת חמאס: "הרצי ורונן בר, לא לא התרעתם ולא עדכנתם את ראש הממשלה בדרכים המקובלות

שאלה נוספת שהוא מפנה גם לרמטכ"ל הנוכחי, אייל זמיר, וגם לרמטכ"ל הקודם, הרצי הלוי, היא שאלת טיוח התחקירים. "זמיר והרצי, מדוע וכיצד עשיתם זאת, אתם ומי שתחתיכם?".

"שאלה אחרונה שעליה אני רוצה לדבר היא הפתיחה נגדי בחקירה. בלעדיי לא היה מי שאומר מתוך הצבא שהתחקירים אינם אמת, שהם משקרים ומטייחים בכוונת מכוון. לצערי, עד היום אני לבד במערכת, ולכן הם מנסים לסכל אותי. ועדת החקירה צריכה לשאול את הרמטכ"ל תחת פוליגרף, הוא ניסה לסכל את הקול שניסה לחשוף את גורל האחריות שלו, את המחדל שלו, את חוסר התפקוד ואת זה שהוא ניסה לטייח את התחקירים".

סוג כזה של חקירה, מקווה סולומון, "ירתיע לדורות את מי שירצה לעוות, לשקר ולכסות על האמת".

לקראת סוף הדברים חוזר סולומון וטוען כי לעומת השאלות הללו שאותן הוא רואה כשאלות עומק מרכזיות המחייבות תשובה, על שאר השאלות הוא יודע לענות. לשאלתנו אם מדובר בתשובות שמניחות את דעתו, משיב סולומון בחיוב, ומציין בכלל זה את שאלת מיקום חיל האוויר. "התשובות מניחות את דעתי במובן זה שכאשר מבינים את המציאות שהייתה, מציאות של רשלנות, יהירות, תרבות קלוקלת, כוננויות לקויות וחוסר תפקוד, אז מבינים שהתשובות הן כאלה שההוא לא התקשר לרמטכ"ל, שהאוטובוס לא היה בכוננות, שההוא לא תפקד, שהרמטכ"ל לא הבין את תפקידו וכו'. אלה תשובות שלא מניחות את דעתי, אבל בהיבט העובדתי, שלכל שאלה יש תשובה, אז כן".

סולומון מביע גם ביטחון בכך שהמידע כולו והתשובות כולן יגיעו לידיעת הציבור מאחר ואין כל בסיס לטענה של צורך בהסתרה מטעמי ביטחון מידע וכיוצא באלה. "בתשעים אחוז מהחומר אין שום דבר ביטחוני. יש כמה עניינים מודיעיניים אבל כל השאר לא. המידע ייצא והציבור ייווכח".

פרק ראשון: השאלות הנוקבות מהטבח נותרו ללא מענה. סמדר סגל

פרק שני: 'חמאס התעצם והשב"כ עצם עין'. מיכה קובי

פרק שלישי: השאלות עדיין פתוחות. רמי דוידיאן

פרק רביעי: הקלטות ושאלות פתוחות מהיום הההוא. רפאל חיון

פרק חמישי: מחדל המודיעין היה גדול - אך אינו הכול. עוזי דיין