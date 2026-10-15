לוחמי מג"ב תפסו אופנוע גנוב - וגילו שהוא נגנב מחברם ליחידה

לוחמי מג"ב דרום שהשתתפו בפעילות מבצעית בעיר רהט איתרו אופנוע גנוב, וגילו להפתעתם כי הוא שייך לאחד מחבריהם ליחידה, שנגנב ממנו לפני כתשעה חודשים.

האירוע התרחש במהלך פעילות של לוחמי מג"ב נגד שוהים בלתי חוקיים בעיר. הלוחמים הבחינו ברוכב אופנוע ללא לוחיות רישוי וסימנו לו לעצור, אך הוא התעלם מהוראותיהם והחל להימלט.

הלוחמים פתחו במרדף אחר הרוכב, שבסיומו הצליחו לעצור אותו. בבדיקת מספר השלדה של האופנוע התברר כי מדובר בכלי רכב גנוב.

אלא שבירור נוסף העלה פרט מפתיע: האופנוע נגנב לפני כתשעה חודשים מאחד מחבריהם ליחידה, עוד לפני שהחל את שירות הקבע שלו במשמר הגבול.

החשוד נעצר והועבר להמשך חקירה בתחנת המשטרה ברהט שבמחוז הדרומי. הבוקר הושב האופנוע לידי הלוחם, לאחר שאותר על ידי חבריו ליחידה.