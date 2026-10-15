אחרי הנאום התקיף ברומא: נשיאת האסיפה הפרלמנטרית הודתה לאוחנה בעברית

רגע יוצא דופן נרשם היום (חמישי) בכינוס ראשי פרלמנטים ברומא, כאשר נשיאת האסיפה הפרלמנטרית, פטרה באייר מאוסטריה, הודתה ליו"ר הכנסת אמיר אוחנה בעברית ואמרה "תודה רבה", בתום נאומו שנחתם במחיאות כפיים מצד המשתתפים.

אוחנה נשא נאום תקיף במסגרת דיון של מועצת אירופה, שבו התייחס להאשמות נגד ישראל על ביצוע רצח עם ברצועת עזה, למתקפת חמאס ב-7 באוקטובר ולאחריותה של הקהילה הבינלאומית במאבק נגד הטרור.

במהלך דבריו מתח אוחנה ביקורת חריפה על מנהיגים אירופים שלטענתו מאמצים האשמות שקריות נגד ישראל משיקולים פוליטיים. "כל הנוכחים באולם הזה יודעים את האמת- ישראל אינה מבצעת רצח עם - די עם השקר הנתעב הזה", אמר.

אחד הרגעים המרכזיים בנאום התרחש כאשר אוחנה הניף בפני ראשי הפרלמנטים את הספר "And Every Single One Was Someone", הכולל 1,250 עמודים שבהם מופיעה המילה "Jew" שש מיליון פעמים, לזכר ששת מיליון היהודים שנרצחו בשואה.

"כך נראה רצח עם אמיתי!", הצהיר אוחנה והסביר כי הספר מונח דרך קבע על שולחנו בכנסת, כתזכורת למשמעות ההתחייבות "לעולם לא עוד".

בהמשך קרא לנציגי המדינות להתייצב לצד ישראל במאבק נגד הקיצוניות והטרור. "אני קורא לכם: הפעם, עמדו בצד הנכון של ההיסטוריה - לצדנו", אמר בסיום דבריו.

הנאום התקבל במחיאות כפיים באולם, ובסיומן נשיאת האסיפה הפרלמנטרית פטרה באייר פנתה לאוחנה והודתה לו בעברית: "תודה רבה".

במהלך ביקורו ברומא מקיים אוחנה שורת פגישות עם ראשי פרלמנטים ומשלחות ממדינות אירופה, במטרה לחזק את הקשרים הבין-פרלמנטריים ולהציג את עמדותיה של ישראל.