מדד המחירים לצרכן ירד בחודש ספטמבר 2026 ב-0.5%, בהשוואה לחודש אוגוסט, כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסמו היום (חמישי). בעקבות הירידה, קצב האינפלציה השנתי עומד על 1.6%.

ירידות המחירים הבולטות נרשמו בסעיפי התרבות והבידור, שירדו ב-2.7%, התחבורה שירדה ב-2.5%, וההלבשה וההנעלה שירדו ב-0.9%. מחירי המזון והריהוט והציוד לבית ירדו ב-0.4% כל אחד.

מנגד, נרשמה עלייה חדה של 6.6% במחירי הירקות הטריים. שירותי החינוך התייקרו ב-0.8%, וסעיף שכר הדירה עלה ב-0.4%.

למרות הירידה במדד הכללי, נתוני שוק השכירות מצביעים על המשך עליות מחירים. שוכרים שחידשו חוזה נאלצו להתמודד עם עלייה שנתית בקירוב של 2.4% בשכר הדירה, בעוד שבדירות שבהן התחלפו שוכרים נרשמה עלייה של 5.3%.

בלמ"ס מדגישים כי הנתונים משקפים בקירוב את השינוי השנתי בשכר הדירה בקבוצות אלו, שכן מרבית השוכרים ממשיכים לשלם סכום קבוע לאורך תקופת החוזה.

נתון משמעותי נוסף נרשם בשוק הדיור: מחירי הדירות ירדו ב-0.6% בעסקאות שבוצעו בחודשים יולי-אוגוסט 2026, לעומת יוני-יולי.

בפילוח לפי מחוזות נרשמה הירידה החדה ביותר בצפון, בשיעור של 1.5%. בתל אביב ירדו המחירים ב-0.9%, במרכז ב-0.7%, בירושלים ב-0.3% ובדרום ב-0.1%. מחוז חיפה היה היחיד שבו נרשמה עלייה, בשיעור של 0.4%.

בהשוואה שנתית ירדו מחירי הדירות בישראל ב-1.8%, כאשר ירידות נרשמו בכל המחוזות. הירידה המשמעותית ביותר הייתה במחוז המרכז, בשיעור של 2.7%, ואחריו תל אביב עם ירידה של 1.9%.

מחירי הדירות החדשות ירדו ב-0.4% הן בהשוואה לתקופה הקודמת והן בהשוואה שנתית. יצוין כי מדד מחירי הדירות אינו נכלל במדד המחירים לצרכן.

במקביל, מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים עלה בספטמבר ב-0.1%, והשלים עלייה של 3.6% ב-12 החודשים האחרונים. העלייה השנתית נבעה בעיקר מהתייקרות שכר העבודה בענף הבנייה בשיעור של 5.3%.

בין חומרי הבנייה נרשמו עליות בולטות במחירי הברזל לבנייה, שהתייקר ב-3.1%, וברשתות וכלובים שעלו ב-3%. מנגד, מחירי הטיט והשליכט ירדו ב-2.9%.

גם מדד מחירי היצרן של תפוקת התעשייה לשוק המקומי עלה בספטמבר, בשיעור של 0.8%, בין היתר בעקבות התייקרות מוצרי הלבשה, מתכות ומוצרי נפט מזוקק.

הנתונים מצביעים על התמתנות בקצב עליית המחירים במשק ועל ירידה במחירי הדירות, לצד המשך התייקרות בשוק השכירות ובעלויות הבנייה.