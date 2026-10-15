צה"ל חשף היום (חמישי), לציון שנתיים לחיסולו של מנהיג חמאס יחיא סינוואר, מכתב שכתב בנו אבראהים בתחילת המלחמה, כשהיה בן עשר בלבד. המכתב נתפס על ידי כוחות צה"ל ברצועת עזה במהלך שנת 2024.

במכתב, הממוען לאביו, מביע הילד געגועים עזים לסינוואר ורצון לשוב ולפגוש אותו, אך לצד הדברים האישיים מופיעות גם אמירות המעידות על רצונו להשתתף בלחימה נגד יהודים.

"אבא האהוב, אני מתגעגע אליך מאוד! אני רוצה לחבק אותך ולראות אותך מנצח, ואני רוצה להכריז 'אללה הוא הגדול מכולם', לאחוז בקלצ'ניקוב ולירות ביהודים", כתב אבראהים לאביו.

בהמשך המכתב הוא מתאר את עיסוקיו בזמן שאביו נעדר: "מתי תבוא לישון איתי מחובק? אני כל הזמן מכין אקדחים, טנקים וקלצ'ניקובים מנייר וקרטון".

למכתב צורפו ציורים שצייר הילד, ובהם כלי נשק, טנקים בסמוך לגדר הגבול בין רצועת עזה לישראל וטילים המשוגרים לעבר שטח ישראל.

לצד האמירות, המכתב כולל גם תפילה לסיום המלחמה ולשלומו של האב.

"ריבוני, הלוואי שתסתיים המלחמה, ושאני אראה אותך שאתה בטוב. שאללה ישמור אותך, אבא. אני רוצה שתתפלל למעני. השלום עליכם, רחמי אללה וברכותיו", כתב אבראהים.

בצה"ל אומרים כי המכתב והציורים ממחישים את השפעת האידיאולוגיה של חמאס על חינוך הילדים ברצועת עזה, ואת האופן שבו מסרי השנאה והאלימות באים לידי ביטוי גם בקרב בני משפחתו של מנהיג ארגון הטרור שחוסל.