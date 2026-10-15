אלפים בריקוד בכנס ללא קרדיט

למעלה מ-5,000 פעילים השתתפו הערב (חמישי) בכנס "הנני" של מפלגת הציונות הדתית בבנייני האומה בירושלים, לקראת הבחירות לכנסת ה-26 שייערכו בעוד פחות משבועיים.

לפי הודעת המפלגה, מדובר במפגן התמיכה הגדול בתולדותיה, בהשתתפות פעילי שטח מכל רחבי הארץ, ממטולה ועד אילת.

בכנס השתתפו גם בכירי רבני הציונות הדתית, המייצגים למעלה מ-100 ישיבות ומוסדות, שהגיעו להביע תמיכה במפלגה ובהנהגתה.

יו"ר הציונות הדתית, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', נשא דברים בפני המשתתפים והזהיר מפני הצבעה למפלגות שעלולות שלא לעבור את אחוז החסימה.

"בעוד פחות משבועיים נגיע לבחירות גורליות לעתיד המדינה. מלחמה בשבע חזיתות, מאבק על הזהות, על הדמוקרטיה, ועל העתיד שלנו - כל זה מונח על הכף בקלפי", אמר סמוטריץ'.

הוא הציג את תוכניות מפלגתו לקדנציה הבאה, הכוללות לדבריו ייהוד הגליל והנגב, מאבק בפשיעה ובפרוטקשן, חיזוק הזהות היהודית, הקלה בעומס המילואים, גיוס חרדים ושינויים במערכת המשפט.

רגע השיא בכנס: אלפים בריקוד סוחף בכנס של סמוטריץ'

בהמשך תקף סמוטריץ' מפלגות אחרות במחנה הימין, שלטענתו מסכנות את סיכויי המחנה לנצח בבחירות. "העתיד של מדינת ישראל יקר מכדי להמר עליו. יש מי שעדיין מתפתים להרפתקאות מסוכנות על חשבון הימין במקום לקחת אחריות לאומית ולפרוש", אמר.

סמוטריץ' הזהיר מפני הקמת ממשלה בראשות גורמים מהאופוזיציה: "אסור לנו להפסיד ולתת לממשלת שמאל הרסנית של אייזנקוט-גולן-עבאס להחריב את כל מה שבנינו".

בסיום דבריו קרא למצביעי הימין לבחור במפלגה שלדבריו מובטח כי תעבור את אחוז החסימה. "לכן, בבחירות הקרובות לא מהמרים. הולכים רק על בטוח. בוחרים במי שהוכיח מעשים בשטח, במי שנאמן לערכים, ובמי שעובר את אחוז החסימה במאת האחוזים".

במפלגה ציינו כי הכנס מסמן את פתיחת שלב ההיערכות המעשית ליום הבחירות, שבמסגרתו יפעלו אלפי הפעילים להרחבת התמיכה ולהבאת מצביעים לקלפיות.