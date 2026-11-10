איתמר איתם לערוץ 7: "צריך שינוי בגיוס החרדים, אבל לא בשנאה ובקמפייני שיסוי"

סגן אלוף במילואים איתמר איתם, שמונה השבוע ליו"ר סיעת הציונות הדתית, הגיע הבוקר (שלישי) למשכן הכנסת לקראת הצהרת האמונים הראשונה שלו כחבר כנסת.

בשיחה עם ערוץ 7 התייחס איתם להתרגשות לקראת פתיחת הכנסת ה-26 ולמשמעות ההיסטורית של המעמד.

"מתרגשים לפתוח את מושב הכנסת, להישבע אמונים לכנסת ישראל, בהחלט מעמד מרגש", אמר. "אחרי 2,000 שנה שעם ישראל חוזר לארצו, לירושלים, לעיר הקודש, להגיד, אנחנו פה עצמאים, חירותיים, בוחרים את מנהיגנו".

איתם התייחס גם לציון 88 שנים לליל הבדולח: "רק הערב ציינו 88 שנה לליל הבדולח, אולי הפתיחה של האסונות הענקיים שעברו עלינו, והנה, אנחנו פה חיים, קיימים, חירותיים, בוחרים, בהחלט יום מרגש".

בהמשך נשאל כיצד הוא, שמגיע משירות מילואים, מתייחס לשיתוף הפעולה הפוליטי עם המפלגות החרדיות על רקע המחלוקת סביב חוק הגיוס.

"אנחנו אומרים, ברור, מה שהיה הוא לא מה שיהיה, יצטרכו לקרות שינויים, אבל זה לא יקרה בשנאה, בפחד, בקמפייני שיסוי, שאנחנו רואים שהם שקריים", השיב.

איתם הדגיש כי יש לקדם את השינויים בהידברות ובשיתוף פעולה: "צריך גם פה לעבוד ביחד בשיתוף פעולה, יש הרבה מה לעשות ולעבוד, ולא רק לעשות פוליטיקה קטנה של קמפיין".