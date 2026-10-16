סערה פוליטית וציבורית התעוררה בעקבות דבריו של יו"ר מפלגת הדמוקרטים, יאיר גולן, שהצהיר כי בכוונתו לפעול ל"סילוק הדת מהמרחב הציבורי" במסגרת הפרדת הדת מהמדינה.

הדברים, שנאמרו לתומכיו מעבר לים ונחשפו בערוץ 14, עוררו ביקורת חריפה, ובעקבותיה מיהר גולן לפרסם הבהרה שלפיה כוונתו הייתה למאבק בכפייה דתית ולא לפגיעה באמונה ובמסורת.

"הפרדה ברורה בין דת למדינה תחיל קודם כל מסילוק הדת מהמרחב הציבורי, תהיה תחבורה ציבורית בשבת, יהיה אפשר להתחתן נישואים אזרחיים בישראל. אני אומר את זה כשני דגלים מרכזיים", אמר גולן.

ההתבטאות עוררה ביקורת, ובעקבותיה פרסם גולן הבהרה שבה טען כי כוונתו אינה להוציא את האמונה והמסורת מהחיים הציבוריים, אלא למנוע כפייה דתית. "להוציא את הדת מהמרחב הציבורי = למגר את הכפייה הדתית", כתב.

בהמשך פירט את השינויים שהוא מבקש לקדם, ובהם ביטול הפרדה מגדרית במרחב הציבורי, הפעלת תחבורה ציבורית בשבת באזורים המעוניינים בכך, פתיחת עסקים בשבת ומתן אפשרות לכל זרמי היהדות להתפלל בכותל בהתאם לדרכם.

"מדרכות ואוטובוסים לא יחולקו לפי מגדר", הבהיר גולן, והוסיף כי כל קהילה צריכה להיות חופשית לקבוע את אורחות חייה ללא כפייה מצד קהילות אחרות.

"אני יהודי, ציוני וחילוני. אני מכבד אמונה ומסורת. אני מתנגד נחרצות לכפייה. מותר להיות דתי בארצנו. מותר להיות חילוני בארצנו. חובה להיות חופשי בארצנו", כתב.

יו"ר ש"ס, אריה דרעי, דחה את ההבהרות ותקף בחריפות את עמדותיו של גולן: "יאיר גולן אומר בגלוי את מה שממשלת השמאל מתכוונת לעשות: למחוק את זהותה היהודית של מדינת ישראל".

לדבריו, הבחירות הקרובות יכריעו גם בשאלת אופייה היהודי של המדינה: "אנחנו לפני סכנה אמיתית. כעת הבחירה ברורה מתמיד: ש"ס ומדינה יהודית, או השמאל ומדינה ככל הגויים".