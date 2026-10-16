המועצה האזורית שומרון והעיירה גרייט נק שבמדינת ניו יורק חתמו על מזכר הבנות לשיתוף פעולה בתחומי הכלכלה, המסחר והתרבות, במסגרת קידום קשרי ערים תאומות בין שתי הרשויות.

על ההסכם חתמו ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, וראש עיריית גרייט נק, ד"ר פדרם בראל, בטקס שנערך בפני קהל משתתפים.

גרייט נק, הממוקמת בלונג איילנד סמוך לעיר ניו יורק, נחשבת לאחת העיירות המבוססות בארצות הברית ומתגוררת בה קהילה יהודית גדולה.

במהלך האירוע נחשף כי שמונה משפחות מגרייט נק עלו לאחרונה יחד לישראל, וכעת הן בוחנות אפשרות להשתקע בשומרון.

מזכר ההבנות נועד להעמיק את הקשרים בין הקהילות ולפתח שיתופי פעולה כלכליים ותרבותיים, לצד חיזוק הקשר בין תושבי השומרון ליהדות ארצות הברית.

דגן הודה לאנשי גרייט נק על תמיכתם בהתיישבות, במיוחד מאז פרוץ המלחמה: "אנחנו משפחה. אני רוצה לומר לראש העיר פדרם בראל ולאנשי גרייט נק כמה אנחנו מעריכים ואוהבים אתכם. אנחנו זוכרים אתכם ואת התמיכה שלכם בשומרון, במיוחד מאז הימים הראשונים של המלחמה. זו לא הייתה רק עזרה - היה כאן לב אמיתי".

הוא הוסיף: "אנחנו בונים כאן את לב הארץ של ישראל, מתוך אמונה ומתוך הבנה של המשימה ההיסטורית שלנו. אחרי כל האתגרים, הטרור והניסיונות לפגוע בהתיישבות - אנחנו הולכים לנצח. אנחנו מנצחים באמצעות אמונה, בנייה וחיים. הקשר הזה בין השומרון לבין יהודי ארצות הברית, ובמיוחד עם הקהילה בגרייט נק שליד ניו יורק, הוא קשר של משפחה. אתם חלק מהשומרון, ואנחנו חלק מהמשפחה שלכם. אנחנו יחד לנצח, וביחד אנחנו הולכים לנצח".

ראש עיריית גרייט נק אמר: "תודה לאנשי השומרון וליוסי דגן. היום נסענו במקומות שבהם אברהם אבינו הלך, יעקב חלם ויוסף נקבר. שילה הייתה בירת ישראל במשך 369 שנים. ההיסטוריה היהודית נמצאת כאן. אנחנו אולי חיים מחוץ לישראל, אבל מעולם לא עזבנו את המקום הזה בלב. בגרייט נק יש קהילה יהודית גדולה, והיום אנחנו מחזקים באופן רשמי את הקשר עם השומרון".

הוא הוסיף: "אני רוצה שתדעו שהקשר בין היהודים בתפוצות לבין היהודים ביהודה ובשומרון יהיה חזק כסלע. שום דבר לא ישבור את הקשר הזה. אנחנו בגרייט נק איתכם, ואנחנו מודים לכם על המנהיגות ועל האפשרות להיות חלק מהמשפחה הזו. עם ישראל חי".

בסיום הטקס העניק בראל לדגן אות הוקרה מטעם גרייט נק, לציון הקשר בין הקהילות ולרגל חתימת ההסכם.