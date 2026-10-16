תושבי היישוב מורשת שבגליל התכנסו לתפילה יחד עם תלמידי הישיבה התיכונית במעלות, בני משפחות וחברי הקהילה, לרפואת התלמידים שנפצעו ביום שני מפגיעת תחמושת של חיזבאללה שאותרה במהלך טיול.
במוקד התפילה עמד יפתח בן עדי, בן היישוב מורשת, שנפצע באורח קשה בתקרית, לצד יתר התלמידים שנפגעו.
תלמידי הישיבה, חבריו של יפתח, הצטרפו לתושבים ולבני המשפחות בבית הכנסת, וביקשו להתפלל יחד לרפואתם השלמה של הפצועים ולחיזוק משפחותיהם.
באחד הרגעים המרגשים של התפילה התאספו המתפללים במעגל גדול בבית הכנסת ושרו יחד את השיר "שערי שמיים פתח".