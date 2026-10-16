התפרעויות הפלסטינים במסיק חמל jsr

פורעים פלסטינים תקפו הבוקר (שישי) יהודים באזור אל-מועייר ואבו פלאח שבבנימין, יידו לעברם אבנים וסלעים, ירו זיקוקים בכינון ישיר והציתו שדה חקלאי השייך לתושבים יהודים. מספר יהודים נפצעו באורח קל במהלך האירועים.

האירוע החל כאשר עשרות פלסטינים, מלווים בפעילי שמאל קיצוני ישראלים ובפעילים זרים, יצאו מהכפר אל-מועייר לעבר השטחים החקלאיים של החוות היהודיות באזור, בחסות פעילות מסיק זיתים.

הפורעים הציתו שדה חקלאי של תושבים יהודים, שמיהרו להגיע למקום ולכבות את האש. לאחר מכן הותקפו התושבים באבנים ובסלעים שהושלכו לעברם.

בתיעודים שפורסמו מהשטח נראים פורעים בעימותים יורים זיקוקים ומיידים אבנים. במועצה טוענים כי הזיקוקים נורו בכינון ישיר לעבר ישראלים, בזמן שעיתונאים שנכחו במקום תיעדו את ההתרחשויות.

במועצת בנימין מאשימים את הרשות הפלסטינית במעורבות ישירה באירוע, וטוענים כי ניידות של הרשות פעלו באזור במהלך העימותים. לטענת המועצה, מאות פלסטינים ופעילים השתתפו באירועים, שנועדו ליצור עימות עם התושבים היהודים בחסות המסיק.

בעקבות התקיפות הוזעקו למקום כוחות גדולים של צה"ל ומשמר הגבול. לוחמי מג"ב פעלו לפיזור המעורבים ולהשבת הסדר באזור.

במועצת בנימין ציינו כי כבר בשעות הבוקר התריעו מפני הגעתם המתוכננת של פעילי שמאל קיצוני למוקדים שונים באזור, במטרה ליזום עימותים עם יהודים ולתעד אותם כחלק מקמפיין נגד ההתיישבות תחת הכותרת "אלימות המתנחלים".

במועצה רואים באירוע חלק מניסיון מכוון לנצל את עונת המסיק כדי לייצר חיכוך אלים עם תושבי החוות היהודיות באזור.