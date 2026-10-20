מסיק זיתים מעצים של ערבים הוא גזל וזה אסור! | הרב יהודה גלעד בראיון אצל חיים הכט | ח בחשוו

הרב יהודה גלעד, ראש ישיבת מעלה גלבוע, התייחס בראיון לפסק ההלכה של הרב דב ליאור, המתיר ליהודים למסוק זיתים במטעים של פלסטינים, גם באזורים המרוחקים מיישובים יהודיים.

בריאיון לרדיו 'קול רגע' הבהיר הרב גלעד כי גם אם קיימת מחלוקת הלכתית בנוגע לבעלות על הקרקעות, אין בכך כדי להתיר פגיעה ברכושם של אחרים.

"אני חושב שזה עיוות מאוד גדול", אמר הרב גלעד. "מבחינה אנושית מוסרית, איך אפשר לעשות דבר כזה? זה דבר לא ייתכן. זה דבר לא אנושי ולא יהודי".

לדבריו, לצד הדיון ההלכתי בשאלת הזכויות על הקרקע, יש להביא בחשבון גם את החובה לציית לחוקי המדינה ואת ההשלכות המוסריות של המעשים.

הרב גלעד הזהיר מפני יצירת תקדים שיאפשר פגיעה ברכוש יהודי במדינות אחרות, והמחיש זאת באמצעות שאלה: "מה יקרה אם מחר בטורקיה יוציאו החלטה שאומרת שמותר לגנוב מיהודים?"

בהתייחס לטענה כי הקרקעות שייכות לעם ישראל מכוח ההבטחה האלוהית, הזכיר הרב גלעד את התנהלותו של אברהם אבינו ברכישת מערת המכפלה. "למרות שיש לו הבטחה על הארץ, הוא קונה אותה מבעלי האדמה הזאת. זה המופת שצריך להיות לנו", הסביר.

לדבריו, דווקא ההקפדה על מוסר וצדק היא שמבססת את זכותו של עם ישראל על ארצו, בעוד שפגיעה ברכושם של אחרים עלולה לערער אותה. "אם חס ושלום אנחנו נאמץ את אמות המידה המוסריות של השכנים שלנו, אז איבדנו את הזכות שלנו על הארץ", הזהיר.

לצד הביקורת החריפה, הרב גלעד ביקש להבחין בין המעורבים בפגיעה בפלסטינים לבין ציבור המתיישבים הרחב. הוא הדגיש כי הפורעים מהווים מיעוט קטן בלבד, וכי רוב המתיישבים מתנגדים למעשים הללו ואינם שותפים להם.

הרב גלעד התייחס גם לתלונה שהגישו רבנים למשטרה נגד הרב ליאור, והבהיר כי הוא עצמו אינו שותף למהלך. לדבריו, הדרך הראויה להתמודד עם הפסיקה היא באמצעות מאבק ציבורי וחינוכי, ולא באמצעות הגשת תלונה פלילית.

בסיום דבריו שב ותקף את הפגיעה ברכוש הפלסטינים ואת הניסיון להצדיק אותה בשם ההלכה. "זה חילול השם שאין כדוגמתו", אמר. "זאת לא תורה, זה עיוות של התורה. תורה היא תורת חסד, וצדק, ויושר".