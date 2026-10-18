נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הערב (ראשון) על תמיכתו המלאה בראש הממשלה בנימין נתניהו לקראת הבחירות בישראל.

טראמפ פתח את הפוסט שפרסם בפנייה "לעם ישראל הגדול", והרעיף שבחים על נתניהו ועל שיתוף הפעולה ביניהם במאבק נגד איראן.

"בנימין נתניהו היה ראש ממשלה לוחם דגול, ושותף גדול עוד יותר לשלום במאבק נגד הרפובליקה האסלאמית של איראן", כתב הנשיא האמריקני.

טראמפ התייחס לקריאותיה של איראן להשמדת ישראל וארצות הברית, וטען כי אלמלא הפעולות שננקטו נגדה, הייתה מממשת את איומיה.

לדבריו, איראן נפגעה באופן שיטתי מבחינה צבאית וכלכלית, והוא אף איים כי אם לא תשנה את דרכיה, ארצות הברית וישראל ישלימו את המלאכה נגדה.

בהמשך עבר טראמפ להתייחס למערכת הבחירות בישראל, כשהזהיר מפני האפשרות שנתניהו לא ימשיך לכהן כראש הממשלה. "אם לישראל יהיה מנהיג שגוי, כלומר כל אדם מלבד ביבי, אמריקה תצטרך לבצע את העבודה הזאת בעצמה, ואין לי נטייה לעשות זאת", כתב.

הנשיא האמריקני שיבח את עמידתו של נתניהו מול הלחצים הפוליטיים והביטחוניים, לרבות הביקורת שספג בתוך ישראל. "בנימין נתניהו היה חזק, אמיץ ומבריק לנוכח התנגדות אדירה, לרבות התנגדות שהגיעה אפילו מתוך ישראל עצמה. למרות כל זאת, הוא החזיק מעמד, ולמעשה אף שגשג!", כתב טראמפ.

הוא הוסיף כי עקב מקרוב אחר נתניהו גם בתקופות הקשות ביותר: "גברים ונשים רגילים היו קורסים תחת הלחץ במצבים כאלה - אבל ביבי לא קרס. למעשה, הוא רק התחזק, והוא שומר על אותה עוצמה גם כיום".

טראמפ הדגיש כי מבחינתו נתניהו הוא השותף שארצות הברית זקוקה לו בהנהגת ישראל, והזכיר את הסיוע האמריקני למדינה.

לקראת סיום הבהיר הנשיא כי אין מדובר רק בדברי הערכה, אלא בהבעת תמיכה פוליטית מפורשת לקראת הבחירות. "אנא ראו במכתב זה הבעת תמיכה מלאה ומוחלטת שלי בבנימין נתניהו במרוץ הקרוב שלו לבחירה מחדש לראשות ממשלת ישראל", הצהיר.

את המכתב חתם במסר ישיר לבוחרים בישראל: "ביבי נתניהו לעולם לא יאכזב אתכם!"