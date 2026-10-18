תשעה ימים לפני הבחירות לכנסת, ראשי 119 יישובים ביהודה ושומרון פרסמו היום (ראשון) גילוי דעת המביע תמיכה והערכה לשר האוצר והשר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ', על פעילותו לחיזוק ההתיישבות, הביטחון והמשילות.

במכתב, המופנה לציבור אוהבי ארץ ישראל, מתארים ראשי היישובים את השינויים שחלו לדבריהם במדיניות הממשלה כלפי ההתיישבות בשנים האחרונות, ומייחסים לסמוטריץ' תפקיד מרכזי בהובלתם.

ראשי היישובים הסבירו כי החליטו לפרסם את גילוי הדעת "מתוך תחושת אחריות עמוקה לעתידה של ההתיישבות, לביטחונה ולחיזוק האחיזה הישראלית ביהודה ושומרון".

לדבריהם, "בשנים האחרונות הובל תחת אחריותו של שר האוצר ושר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ', שינוי משמעותי במדיניות כלפי ההתיישבות וביחס למדינת ישראל בשטח".

מודעת התמיכה צילום: יחצ

במכתב פירטו החותמים שלושה תחומים מרכזיים שבהם ניכר לדבריהם השינוי שהוביל השר. הראשון הוא חיזוק ההתיישבות, באמצעות קידום תוכניות בנייה, הסדרת יישובים, פיתוח תשתיות והרחבת ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון.

התחום השני הוא חיזוק הביטחון והמשילות, הכולל מאבק בטרור, הגברת האכיפה והעמקת יכולתה של מדינת ישראל לפעול בשטח ולהגן על אדמותיה.

התחום השלישי הוא שינוי המדיניות הכוללת, שלדברי ראשי היישובים עברה מהתמקדות בשימור המצב הקיים לקידום צמיחה, בנייה והעמקת האחיזה הישראלית באזור.

ראשי היישובים הדגישו כי תמיכתם מבוססת על השינויים שהם חווים ביישוביהם ולא רק על הצהרות מדיניות. "אנחנו, שחיים כאן יום יום, פוגשים את השינוי בשטח ורואים את התוצאות", כתבו.

בהמשך הביעו הערכה אישית לסמוטריץ' על פעילותו לאורך הקדנציה: "אנו מבקשים להביע את הערכתנו לשר סמוטריץ' על העשייה, על הנחישות ועל העמידה על עקרונות ההתיישבות, הביטחון והאחיזה בארץ ישראל. הדרך עוד ארוכה, המשימות רבות, אבל הכיוון ברור - מחזקים את ההתיישבות ומשנים את המציאות".