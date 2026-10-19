משמרות המהפכה של איראן איימו הלילה (שני) בתגובה חריפה נגד ישראל אם תותקף תשתית האנרגיה של המדינה, והזהירו כי למהלך כזה יהיו השלכות הרסניות.

דובר משמרות המהפכה, חוסיין מוחבי, פרסם את האיום ברשת X, אך הפוסט הוסר בהמשך בשל הפרת כללי הפלטפורמה. "כל מתקפה על תשתיות האנרגיה של איראן, אף שהן יתוקנו מיד בידי המדענים הצעירים שלנו, תהפוך את השטחים הכבושים לאדמה חרוכה לנצח ותבריח את מי שהשתלטו עליהם למדבר סיני", כתב מוחבי. עוד הוסיף: "העולם יראה מה יקרה".

דבריו של מוחבי הגיעו בהמשך לאזהרה שפרסם קודם לכן שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, בעקבות תמיכתו בראש הממשלה בנימין נתניהו לקראת הבחירות לכנסת.

בפוסט ברשת X התייחס עראקצ'י לאיומיו של טראמפ לנקוט צעדים נוספים נגד איראן, והאשים את נתניהו בניסיון לגרור את וושינגטון לעימות צבאי נוסף.

"בפעם הקודמת שרציתם 'לסיים את העבודה', איראן יצאה חזקה עוד יותר. רוצים לנסות שוב את מזלכם? בבקשה, אתם מוזמנים. אבל היזהרו, גם לנו יש חשבונות לא סגורים", כתב עראקצ'י. עוד הוסיף: "נתניהו גורר את אמריקה למלחמה נוספת כדי להימנע מישיבה בכלא, בלי להתחשב בהשלכות על ישראל, שלא לדבר על נשיא ארצות הברית".