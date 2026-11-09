שר החוץ הצרפתי, ז'אן-נואל בארו, טען כי משמרות המהפכה האיראניים הם שעומדים מאחורי מתקפת הסייבר שגרמה לעליית הטמפרטורות במאות מקפיאים ומקררים בסופרמרקטים בצרפת בחודש שעבר, והביאה לנזק למזון וציוד בשווי עשרות מיליוני אירו.

על פי הודעת שר החוץ הצרפתי, "הודות למאמצים יוצאי דופן של גורמי ממשל, אני יכול לאשר כי משמרות המהפכה של הרפובליקה האסלאמית של איראן הם האחראים למתקפה זו".

לדבריו, "המתקפה הייתה חסרת תקדים הן בהיקפה והן ברמת התוקפנות שלה. על האחראים יוטלו סנקציות ברמה האירופית. התקיפות מהוות פגיעה חמורה באינטרסים הלאומיים".

בחלק מהמקררים והמקפיאים עלו הטמפרטורות עד 50 מעלות צלזיוס. שר החוץ הצרפתי גם סיפר כי שגריר איראן בפריז זומן לשיחה "במטרה להביע מחאה חריפה ביותר נגד מעשה חמור ביותר זה".

לאחר מתקפת הסייבר על מקררים ומקפיאים בצרפת, התרחשו מתקפות סייבר דומות נגד סופרמרקטים במספר מדינות אירופאיות נוספות, וכן מתקפת סייבר נגד בנק הדם בצרפת.

התובעת הציבורית של פריז, לור בקואו, מסרה כי חוקרים מומחים וגורמי ממשל זיהו "דפוס פעולה האופייני לקבוצה האיראנית 'שהיד קווה', יחידת סייבר הקשורה למשמרות המהפכה האסלאמית. הדבר כלל שימוש בשפה הפרסית ובכתובות IP שאותרו במכשירים הממוקמים באיראן".