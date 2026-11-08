משמרות המהפכה האיראניים הודיעו על ביטול המגבלה שהוטלה במשך שנים על טווח הטילים הבליסטיים של איראן, שעמדה על 2,000 קילומטרים. שינוי המדיניות עשוי לאפשר לטהרן לפתח בעתיד טילים המסוגלים להגיע למטרות במרחקים גדולים יותר.

דובר משמרות המהפכה, הגנרל חוסיין מוחבי, אישר את ההחלטה במסיבת עיתונאים בטהרן. כך דיווחה סוכנות הידיעות AP. בתשובה לשאלה על מגבלת הטווח שהייתה נהוגה עד כה, אמר מוחבי: "המגבלה הזאת הוסרה מבחינתנו".

ככל הידוע, איראן אינה מחזיקה כיום בטילים בליסטיים בעלי טווח העולה על 2,000 קילומטרים. עם זאת, גורמים אמריקניים הזהירו בעבר כי טכנולוגיות שפותחו במסגרת תוכנית החלל האיראנית עשויות לשמש גם לפיתוח טילים בליסטיים בין-יבשתיים.

ההודעה האיראנית מגיעה בתקופה של מתיחות מחודשת בין וושינגטון לטהרן, כאשר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בוחן אפשרות לתקיפות צבאיות נוספות, במקביל למגעים הדיפלומטיים בנוגע לתוכנית הגרעין האיראנית ולפתיחתו מחדש של מצר הורמוז.

ביום חמישי הבהיר טראמפ כי צבא ארצות הברית מוכן לחדש את התקיפות נגד איראן, אך הדגיש כי הוא מעדיף להימנע מהמשך הפעילות הצבאית.

"הייתי מעדיף לא להרוס את מה שנותר מהמדינה, אם אפשר, אבל אולי אצטרך לעשות זאת. אתם תדעו בקרוב מאוד".

"אם נצטרך להשלים את המהלך באיראן, אנחנו ערוכים ומוכנים לחלוטין לפעולה", הדגיש טראמפ.

במקביל לאיומים הצבאיים נמשכים המאמצים הדיפלומטיים בתיווך קטאר להביא לחידוש המשא ומתן בין ארצות הברית לאיראן.

ביום שישי דיווחה סוכנות הידיעות בלומברג, בהסתמך על דיפלומט המעורה במגעים, כי גורמים איראניים בוחנים הצעות שהעבירה קטאר בנוגע לתוכנית הגרעין.