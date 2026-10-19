המחאה נגד בן גביר עומדים ביחד

קבוצה של פעילי שמאל קיצוני מתא הסטודנטים "עומדים ביחד" ניסתה לשבש אמש (ראשון) כנס בהשתתפות השר איתמר בן גביר, שנערך באוניברסיטת תל אביב בפני מאות סטודנטים.

עם עלייתו של בן גביר לבמה, נעמדו הפעילים על כיסאותיהם והחלו לצעוק לעברו, בניסיון למנוע ממנו לשאת את דבריו. במקום התפתח עימות בין המוחים לבין תומכי השר שנכחו באולם.

במהלך המחאה נשכבו כמה מהפעילים על הרצפה סמוך לבמה וקראו לעבר בן גביר: "הפשיזם לא יעבור".

בהמשך הטיחו בו: "המדיניות שלך הורגת בני אדם, מביאה לשיא בקורבנות הפשיעה, לעלייה ברצח נשים. אתה מסכן את החיים של כולנו". פעילים נוספים צעקו: "תומך טרור עוף מפה".

המחאה נערכה במהלך כנס שבו השתתפו מאות סטודנטים, בעוד קבוצת המוחים פעלה להפריע לנאומו של השר.

לאחר האירוע פרסמו הפעילים הודעה שבה התגאו בניסיון למנוע מבן גביר לדבר בקמפוס, וקראו להצביע נגדו בבחירות הקרובות.

"הערב מנענו מתומך הטרור המורשע לדבר בקמפוס שלנו, ביום שלישי הבא נצא להצביע כדי להעיף אותו ואת הכהניסטים מהממשלה", מסרו.

עוד טענו כי "אנשים כאלה אינם רצויים באוניברסיטה, הוא לא לגיטימי כאן ולא בשום מקום". בהודעתם סיימו הפעילים בקריאה להדחת הממשלה: "העפנו אותו - ונעיף את ממשלת הכהניסטים איתו".