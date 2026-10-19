18 בני אדם נהרגו ו-408 נפגעו בתאונות דרכים בכבישים רטובים ובוציים ברחבי ישראל בשנת 2025, כך עולה מנתוני עמותת אור ירוק המבוססים על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, המתפרסמים לקראת עונת הגשמים.

מבין כלל הנפגעים, 60 בני אדם נפצעו באורח קשה. בתחום העירוני לבדו נפגעו 192 בני אדם בתאונות בכבישים רטובים ובוציים, מהם ארבעה נהרגו ו-29 נפצעו קשה.

מניתוח הנתונים לאורך השנים עולה כי מדי שנה נפגעים בממוצע כאלף בני אדם בתאונות מסוג זה, בהם כ-23 הרוגים וכמאה פצועים קשה.

חיפה מדורגת ראשונה במספר הנפגעים בתאונות בכבישים רטובים ובוציים בשנת 2025, עם 25 נפגעים, בהם שני פצועים קשה.

במקום השני נמצאות תל אביב-יפו וירושלים, עם 15 נפגעים בכל אחת מהן. בתל אביב נפצעו שלושה בני אדם באורח קשה, ובירושלים שניים.

בנתניה נפגעו תשעה בני אדם, בהם הרוג אחד ופצוע קשה אחד. בפתח תקווה נפגעו שמונה בני אדם, בהם הרוג אחד ופצוע קשה אחד.

גם בעכו ובאשקלון נפגעו שמונה בני אדם בכל אחת מהערים. בחולון ובכפר סבא נפגעו שבעה בני אדם בכל עיר, ובבת ים וברמת גן שישה נפגעים בכל אחת, מהם שני פצועים קשה בכל עיר.

מבט על נתוני העשור האחרון, בין השנים 2016 ל-2025, מציג תמונה שונה: ירושלים מובילה עם 555 נפגעים בתאונות בכבישים רטובים ובוציים, בהם שישה הרוגים ו-46 פצועים קשה.

אחריה תל אביב-יפו עם 491 נפגעים, בהם שישה הרוגים ו-55 פצועים קשה, וחיפה עם 452 נפגעים, בהם ארבעה הרוגים ו-32 פצועים קשה.

בעמותת אור ירוק מזהירים כי החורף הישראלי מתאפיין במרווחים גדולים בין הגשמים, ולכן גם גשם שיורד לאחר כמה ימים יבשים עלול ליצור תנאי החלקה מסוכנים.

הסיבה לכך היא הצטברות של שמן, אבק ולכלוך על פני הכביש. כאשר מי הגשמים מתערבבים בחומרים הללו נוצרת שכבה חלקלקה שמפחיתה את אחיזת הצמיגים בכביש.

מנכ"ל עמותת אור ירוק, עו"ד יניב יעקב, הדגיש כי לצד אחריות הנהגים, גם לרשויות יש תפקיד מרכזי במניעת תאונות. "נהיגה בכביש רטוב או מכוסה בבוץ שונה מנהיגה בכביש יבש ומצריכה היערכות שונה ובעיקר הורדת מהירות ושמירת מרחק מהרכב שמלפנים", אמר.

לדבריו, "האחריות היא של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ושל הרשות המקומית לוודא כי הכביש נקי ממפגעים ואין בו שלוליות ענק שיפגעו באחיזת צמיגי הרכב בכביש".

יעקב הוסיף: "זה הזמן לוודא כי פתחי הניקוז נקיים, הכבישים תקינים ולא מהווים נקודות תורפה עבור הנהגים. החורף האמיתי נמצא מעבר לפינה וזה הזמן לוודא כי קיימים תנאי נהיגה טובים שיאפשרו לכולנו לעבור את החורף בשלום".

בעמותה ממליצים לנהגים להפחית את מהירות הנסיעה בכביש רטוב בכעשרה קמ"ש לפחות, ובמזג אוויר סוער אף ב-20 עד 30 קמ"ש, בהתאם לתנאי הדרך.

עוד ממליצים לשמור על מרחק גדול מהרגיל מהרכב שלפנים, להאט בהדרגה לפני פניות ולהימנע מבלימות פתאומיות שעלולות לגרום לאובדן שליטה ולהחלקה.