התבלינים - לעבור את זה ביחד Hatavlinim

20 שנה לאחר צאת אלבום הבכורה שלה, להקת התבלינים חוזרת עם סינגל חדש, "לעבור את זה ביחד", העוסק באחדות וביכולת להתגבר על מחלוקות.

השיר נכתב לפני כעשור בידי שני סולני הלהקה, רועי לביא ושחר נהרי, האחד דתי והשני חילוני, אך יוצא לאור דווקא עכשיו, לקראת הבחירות לכנסת.

השיר הוא הסינגל הראשון מתוך אלבום חדש של הלהקה, שצפוי לצאת בקרוב, והוא מסמן פרק מוזיקלי נוסף בפעילותה.

לביא ונהרי כתבו את השיר לפני כעשר שנים, אך הוא נותר במגירה עד לאחרונה. כשחזרו אליו חברי הלהקה, הם הרגישו כי המסר שלו מתאים במיוחד לתקופה הנוכחית בחברה הישראלית.

במרכז השיר עומדות שאלות על המחיר של הרצון להיות צודק תמיד, על הקושי לשמור על קשר למרות חילוקי דעות ועל הצורך למצוא דרך משותפת גם בתקופות של מתיחות.

החיבור בין שני היוצרים, המגיעים מרקע דתי וחילוני, מעניק משמעות נוספת למסר של השיר, המבקש להדגיש את המשותף על פני המפריד. על הלחן חתום רועי לביא, ועל ההפקה המוזיקלית ועיבוד המיתרים אחראי אייל מזיג.

בהתייחסותם להוצאת הסינגל אמרו לביא ונהרי: "דווקא עכשיו, כשהחברה הישראלית זקוקה לקצת ריפוי, להקת התבלינים חוזרת עם סינגל חדש שמבקש לחבר את מה שנקרע".

השניים הוסיפו כי חזרת הלהקה היא גם מפגש מחודש בין חברים לאחר שנים של עשייה מוזיקלית. "20 שנה אחרי צאת האלבום, חברי הלהקה נפגשים שוב למפגש מחזור מוזיקלי, עם געגוע, חברות, אנרגיה והרבה אהבה למוזיקה", סיפרו.

במקביל להוצאת הסינגל החדש, הלהקה נערכת למופע חגיגי לציון 20 שנה לאלבום הבכורה, שיתקיים בדצמבר במועדון הבארבי בתל אביב.

במופע צפויים חברי הלהקה לבצע שירים מתוך האלבום הראשון, לצד שירים נוספים מתקופות שונות והפתעות. "כי לפעמים, כל מה שצריך כדי להתחיל לרפא את הקרע הוא שיר אחד טוב", סיכמו לביא ונהרי.