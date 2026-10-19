משפחת וסרלאוף שרה צילום: ללא

רגע משפחתי מרגש נרשם במהלך ברית המילה לבנו של השר יצחק וסרלאוף, כאשר השר וילדיו, בליווי נגינת קלידים של רעייתו מוריה, שרו יחד את השיר "ואזכה לראות בנים".

במהלך השמחה התיישבה מוריה וסרלאוף ליד הקלידים וליוותה בנגינתה את בעלה וילדיהם, שהצטרפו לשירה משותפת.

בברית הוכרז כי שמו של התינוק הוא אוריאל יששכר, על שם אביו של השר, הרב יששכר וסרלאוף ז"ל, שעמד במשך שנים ארוכות בראש ישיבת "אהבת חיים" ביישוב כוכב השחר.

לברית הגיעו שרים, חברי כנסת ואישי ציבור רבים, ובהם השרים איתמר בן גביר, שלמה קרעי וגילה גמליאל, וחברת הכנסת לימור סון הר מלך.

בין המשתתפים בשמחה היו גם ראש ישיבת אורות שאול הרב תמיר גרנות, מנהיג העדה הדרוזית השייח מוואפק טריף, הזמר חיים ישראל ומוטי בבצ'יק, מבכירי יהדות התורה.