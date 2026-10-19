בית משפט השלום בבאר שבע גזר 27 חודשי מאסר בפועל על ד"ר מוחמד עזאם, רופא שעבד בבית החולים סורוקה, לאחר שהורשע בחברות בארגון הטרור דאע"ש.

מגזר הדין עולה כי הרופא נשבע אמונים למנהיג הארגון לאחר מתקפת 7 באוקטובר, החזיק מדריכים להכנת חומרי נפץ ורעלים ואף איחל מוות לחייל צה"ל פצוע שהגיע לטיפול בבית החולים שבו עבד.

גזר הדין המלא

גזר הדין ניתן אתמול (ראשון) בידי השופטת שוש שטרית, בתום משפט ממושך שניהלו עורכות הדין חופית קנטרוביץ ותהילה נידם מפרקליטות מחוז דרום.

על פי הכרעת הדין, עזאם, אזרח ישראלי יליד 1990, עבר תהליך הקצנה אידיאולוגית שנמשך כעשור. משנת 2014 ועד למעצרו ביולי 2024 צרך באופן שיטתי תכנים של דאע"ש, בהם סרטוני לחימה, הוצאות להורג, עריפת ראשים ותיעוד גופות מרוטשות.

אחד הממצאים החמורים בגזר הדין נוגע להתנהלותו של עזאם במהלך מתקפת הטרור ב-7 באוקטובר.

בית המשפט קבע כי במהלך הטבח הפגין עזאם שמחה לאיד בשיחות עם אדם קיצוני שהתגורר בגרמניה, ואף שלח לו סרטוני זוועה שתיעדו את מעשי מחבלי חמאס, בהם תקיפת חיילים, חטיפות והשתלטות על כלי רכב צבאיים.

במקרה נוסף, כאשר שוחח עם אותו אדם על חיילים פצועים שהגיעו מזירת הלחימה ברצועת עזה לבית החולים סורוקה, איחל עזאם למותו של אחד החיילים שהובהל לחדר המיון שבו עבד.

השופטת ראתה בכך נסיבה מחמירה במיוחד, לנוכח תפקידו כרופא האחראי לטיפול בחולים ובפצועים, בהם חיילי צה"ל.

לאחר מתקפת 7 באוקטובר החליט עזאם להצטרף לדאע"ש ונשבע אמונים למנהיג הארגון, אבו חפץ אל-האשמי אל-קורשי. בעקבות השבועה קבע בית המשפט כי הפך לחבר בארגון הטרור.

במהלך החקירה נמצאו במכשיריו של עזאם עשרות רבות של קבצים שהכילו הוראות מעשיות להכנת מטעני חבלה, חומרי נפץ ורעלים.

החומרים נשמרו בטלפונים ניידים, במחשב אישי ובמכשירים נוספים, וחלקם הוגנו בסיסמאות. עזאם אף סידר את החומרים בתיקיות ייעודיות לפי נושאים, בהן תיקיות להכנת רעלים ולחומרי נפץ.

השופטת קבעה כי אין מדובר בסקרנות בלבד, אלא בתהליך שיטתי של למידה ופיתוח יכולת מבצעית.

בגזר הדין הודגש כי החזקת החומרים המסוכנים, לצד נגישותו של עזאם לחולים ולחיילים פצועים במסגרת עבודתו בסורוקה, יצרה סיכון פוטנציאלי חמור במיוחד.

בית המשפט הסתמך גם על חוות דעת שב"כ, שלפיה נשקפה מעזאם מסוכנות גבוהה מאוד, ואף עלה חשש ממשי שהיה מתקדם לביצוע פעילות טרור פיזית אלמלא נעצר.

במהלך המשפט הכחיש עזאם את מרבית העובדות שיוחסו לו, אך בשלב סיכומי ההגנה אישר את הודאותיו בחקירה ואת שבועת האמונים למנהיג דאע"ש. ההגנה טענה כי מדובר בחברות פסיבית בארגון וכי לא הייתה לו כוונה לבצע פיגוע.

בית המשפט דחה את הטענה שמעשיו הסתכמו בסקרנות או בהזדהות רעיונית בלבד.

לצד חומרת המעשים, הביאה השופטת בחשבון את היעדר עברו הפלילי, את היותו נשוי ואב לשתי ילדות ואת תקופת מעצרו הממושכת.

בסופו של ההליך נגזרו עליו 27 חודשי מאסר בפועל, בניכוי ימי מעצרו, 12 חודשי מאסר על תנאי וקנס בסך 15 אלף שקלים. עזאם נדרש להתייצב לריצוי עונשו בכלא דקל ב-8 בנובמבר.

עו"ד חופית קנטרוביץ מפרקליטות מחוז דרום התייחסה לחומרת הפרשה ואמרה: "מדובר בפרשה חמורה שבה אזרח ישראלי בחר להצטרף לארגון הטרור דאע"ש, נשבע לו אמונים לאחר 7 באוקטובר, ובמשך שנים צרך באופן שיטתי תכני טרור, צפה בסרטוני לחימה והוצאות להורג ואף הוריד מדריכים להכנת חומרי נפץ ורעלים".

לדבריה, העובדה שעזאם שימש כרופא בבית חולים ציבורי, שבו טופלו אזרחים וחיילים פצועים, ממחישה את הפער בין חובתו המקצועית להציל חיים לבין בחירתו להצטרף לארגון טרור.

בפרקליטות הודיעו כי לנוכח חומרת המעשים הועברו פרטיו של עזאם למשרד הבריאות, לצורך בחינת שלילת רישיונו לעסוק ברפואה.