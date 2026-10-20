התפתחות דרמטית בפרשת רצח בניהו רזי: בית המשפט המחוזי בירושלים קבע הלילה כי אין ראיות לכאורה המבססות אישום ברצח נגד אגם צרפי ושילת חוטה. ההכרעה התקבלה במסגרת הדיון בבקשת הפרקליטות להאריך את מעצרן של השתיים עד תום ההליכים, ולא במסגרת התיק העיקרי.

השופט פרסקי ציין כי קיימות ראיות לכאורה בלבד לעבירה של סיוע לרצח, והורה להפנות את השתיים לתסקיר מעצר של שירות המבחן לצורך בחינת שחרורן. הדיון כולו נערך בדלתיים סגורות עקב מעורבותם של קטינים בפרשה.

בית המשפט קבע כי צרפי וחוטה אומנם גרמו לקטינים ולאביאור ששון לקבל החלטה לפגוע ברזי, ואף הכווינו אותם לדירה - כשחוטה אף הייתה זו שהכניסה אותם פנימה. עם זאת, השופט קבע כי השתיים אינן מהוות חלק מהמעגל הפנימי או המהותי של המעשה, וכי קיים קושי ראייתי להוכיח את היסוד הנפשי הנדרש לעבירת רצח.

החלטת בית המשפט עוררה זעם כבד מצד קרוביו של המנוח. משפחתו של רזי תקפה בחריפות את קביעת המחוזי ומסרה: "זו החלטה הזויה וחסרת אחריות של שופט שספק בקיא בתיק הרצח המזעזע שעדיין מטלטל מדינה שלמה. ברור לנו שהסנגורים משתמשים שימוש ציני ומניפולטיבי בהחלטה בזויה זו. אגם ושילת ושאר הנאשמים והשותפים לרצח צריכים להיות מאחורי סורג ובריח כדי להגן מפניהם על החברה. כל החלטה אחרת סותרת מוסריות והתנהלות של מדינה מתוקנת".

מנגד, מפרקליטיהן של הנאשמות נמסר סיפוק מההחלטה. עורכי הדין רועי פוליטי ועומרי שטרן מהסנגוריה הציבורית, המייצגים את צרפי, מסרו: "לאורך כל הדרך טענו כי אגם לא הייתה חלק מתכנון הרצח ולא רצתה במותו של המנוח. בית המשפט קיבל את טענותינו ודחה את עמדת הפרקליטות". סנגוריה של צרפי הוסיפו כי מאז נעצרה היא סובלת מ"יחס קשה ומשפיל" מצד שב"ס, והביעו תקווה כי תשוחרר בהקדם לחלופת מעצר.

גם סנגורה של חוטה, עו"ד עמית ויצמן, בירך על קביעת השופט ומסר: "זה מה שטענתי למעשה מהרגע הראשון: לא תהיה אפשרות בשום צורה לפרקליטות המדינה להוכיח יסוד נפשי של עבירת המתה כלשהי ששילת חוטה ביצעה, בטח שלא רצח בכוונה או רצח בנסיבות מחמירות". לדבריו, ההחלטה "מהווה מכה קשה לתזה של הפרקליטות".