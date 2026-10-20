עשרות בחורי ישיבות חב"ד ששבו מניו יורק נעצרו הבוקר (ג') בנתב"ג על ידי המשטרה הצבאית.

הבחורים, בני 19 ששהו בשנה האחרונה בארצות הברית במסגרת לימודיהם, לא הסדירו את מעמדם מול רשויות הצבא טרם יציאתם מהארץ או במהלך תקופת שהותם בחו"ל תחת נהלים קודמים.

עם הגעתם למסוף הנוסעים בנתב"ג, מצאו עצמו הבחורים במוקד אכיפה משמעותי של המשטרה הצבאית.

על פי דיווחים מהשטח, בשל המספר הרב של הבחורים שנוחתים במקבץ אחד, נתקלו אנשי המשטרה הצבאית בקשיי לוגיסטיקה בהתמודדות עם היקף העצורים.

בשל כך, נשקלה תחילה האפשרות לשחרר את הבחורים לבתיהם, אולם לבסוף ניתנה הנחיה להעביר את הצעירים למתקני מעצר צבאיים.

מחסידות חב"ד נמסר: "עשרות תלמידי ישיבות חב"ד, שחזרו הבוקר משנת לימודים במרכז חב"ד העולמי - 770 שבניו יורק, עוכבו הבוקר במעברי הגבול, בשל מעמדם האישי מול צה"ל. מתוך 80 תלמידים שהיו על הטיסה שנחתה בנתב"ג עוכבו 25 מהם.

בהמשך למכתבים בנושא גזרת הגיוס שפרסם בית דין רבני חב"ד, חברי בית הדין עומדים בקשר ישיר מול הגורמים השונים, באמצעות נציג מיוחד שמונה לשם כך, ואף נערכו לקראת הגעת הטיסה הבוקר גם בקשר ישיר עם המשפחות וגם בקשר עם כלל הגורמים הרלוונטיים. חברי בית דין רבני חב"ד פעלו בימים האחרונים ופועלים גם בשעות אלו על מנת שהתלמידים יקבלו יחס אנושי, ולאחר הסדרת מעמדם מול רשויות הצבא ישוחררו בהקדם לביתם ולמשפחתם".

מצה"ל נמסר בתגובה: "המועמדים לשירות ביטחוני, שעברו במעבר הגבול בנתב"ג, הם מחויבי גיוס וישפטו בהתאם לחוק".

בחודשים האחרונים הפך נמל התעופה בן גוריון למוקד מרכזי שבו מעכבת המשטרה הצבאית צעירים חרדים השבים לישראל מנסיעות לחו"ל, חופשות או שליחויות, לאחר שלא הסדירו את מעמדם או בשל זימונים שלא נענו. מדיניות זו הובילה בתקופה האחרונה לעימותים שונים, מחאות ציבוריות וקשיים בביקורת הגבולות.