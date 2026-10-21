מחאה מול ביתו של יצחק עמית אם תרצו

פעילי תנועת אם תרצו קיימו הבוקר (רביעי) משמרת מחאה מול ביתו של נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, בעקבות החלטת בג"ץ שהורתה למדינה לגבש מתווה ולוח זמנים שיאפשרו את חזרתם של תושבי מחנות הפליטים בצפון השומרון לבתיהם, בכפוף לשיקולים ביטחוניים.

המפגינים מחו על התערבות בית המשפט בסוגיה שלטענתם צריכה להיות מוכרעת בידי הדרג המדיני ומערכת הביטחון.

במהלך המחאה הניפו הפעילים שלטים שעליהם נכתב "במדינה שפויה בג"ץ לא מתערב בביטחון המדינה" ו"מדינת ישראל או מדינת בג"ץ".

מנכ"ל תנועת אם תרצו, מתן ג'רפי, תקף בחריפות את נשיא העליון וטען כי החלטת בית המשפט עלולה לפגוע בביטחון. "יצחק עמית מסכן את חיי הלוחמים ואת חיי אזרחי ישראל. ממתי שופט דורש לוח זמנים מהממשלה על חזרת תומכי טרור לבתיהם? כדאי שיצחק עמית יפנים: אנחנו לא נסכים לחזור ל6.10", אמר ג'רפי.

בשבוע שעבר הורה בג"ץ למדינה לגבש מתווה ולוח זמנים לחזרתם של תושבי מחנות הפליטים ג'נין, טול כרם ונור א-שמס לבתיהם.

ההחלטה התקבלה בעקבות עתירה שהגישו פלסטינים מהאזור נגד מפקד פיקוד המרכז, שר הביטחון והשר לביטחון לאומי.

בעתירה דנו נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית והשופטים אלכס שטיין וחאלד כבוב.

בהחלטתם קבעו השופטים כי יש לגבש תוכנית שתאפשר את חזרת התושבים, תוך התחשבות בצרכים הביטחוניים ובמצב בשטח. זאת, אף שמערכת הביטחון הביעה עמדה שלפיה התנאים עדיין אינם בשלים למהלך.

בתנועת אם תרצו רואים בהחלטה התערבות בלתי ראויה בשיקול הדעת הביטחוני, וטוענים כי החזרת התושבים בשלב זה עלולה לסכן את כוחות הביטחון ואת אזרחי ישראל.