הממשלה מעכבת במשך חודשים ארוכים את קידום שלילתן של הטבות משמעותיות מחרדים המוגדרים משתמטים משירות צבאי, למרות הוראת בג"ץ לבחון את הנושא ועמדת גורמי המקצוע במשרדי הממשלה.

על פי הפרסום הבוקר (שני) בכאן רשת ב', מדובר בהנחות בארנונה ובתחבורה הציבורית, ששווין עשוי להגיע למאות שקלים בחודש למשתמט ולמשפחתו.

על פי הדיווח, כבר בחודש אפריל הורה בג"ץ לממשלה לבחון את האפשרות לשלול את ההטבות. עם זאת, במשך חודשים לא התקבלה החלטה מעשית בנושא.

שרת התחבורה מירי רגב ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' נדרשו לבחון את סוגיית ההנחות בתחבורה הציבורית. הדרג המקצועי העביר לשרים את עמדתו לפני חודשים וקבע כי אין מניעה מקצועית לקדם את שלילת ההנחות.

אלא שלפי הפרסום, למרות פניות חוזרות ונשנות, לא ננקטו צעדים לקידום המהלך.

בכל הנוגע להנחות בארנונה, בממשלה טוענים כי לא ניתן לקדם את שלילתן בשל היעדר שר פנים מכהן.

עם זאת, ראש הממשלה בנימין נתניהו קיבל לידיו את סמכויות משרד הפנים, אך לפי הדיווח לא קידם החלטה בנושא. מנכ"ל משרד הפנים, שאינו מוסמך לקבל את ההחלטה בעצמו, העלה קשיים ביחס למהלך.

הדיווח מגיע על רקע עלייה חדה במספר האזרחים המוגדרים משתמטים משירות צבאי. ביממה האחרונה פורסם כי מספרם הגיע לכ-110 אלף, לעומת כ-75 אלף בתחילת שנת 2026.

העלייה נובעת, בין היתר, מכניסתם לתוקף של עשרות אלפי צווי גיוס נוספים, והמספר צפוי להמשיך לעלות.

על פי הערכות הצבא, כ-80% מכלל המוגדרים כיום משתמטים משתייכים לציבור החרדי.