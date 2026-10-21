חילופי דברים קצרים ברשת X הפכו לתגובה מצמררת של האם השכולה ללי דרעי, מועמדת מפלגת 'עמך ישראל', לאחר שגולש אנונימי לעג לה בעקבות ריאיון שהעניקה הבוקר (רביעי) לרשת ב'.

הגולש, המשתמש בשם ישראל, פרסם לאחר שהאזין לריאיון: "יש משהו יותר גרוע מאשר לשמוע את ללי דרעי על הבוקר", לצד אימוג'י קריצה.

דרעי לא התעלמה מהדברים והשיבה לו: "כן. דפיקות בדלת", כשהיא מתייחסת לרגע שבו הגיעו קציני הנפגעים לביתה כדי לבשר לה על נפילת בנה, רס"ל (מיל') סעדיה יעקב דרעי הי"ד, שנפל בקרב במהלך מלחמת חרבות ברזל.

בריאיון לכאן רשת ב', סיפרה מוקדם יותר השבוע על הלחצים המופעלים לדבריה על אנשי המפלגה לפרוש מהמרוץ לכנס, בהם שיחות טלפון בלתי פוסקות, שלטים שנתלו סמוך לבתי המשפחות ופגיעות אישיות, שלדבריה הגיעו גם לשימוש בזכר בנה שנפל.

"מתנהל נגדנו קמפיין נבזי, טלפונים בכל שעות היממה, תגובות מגעילות ברשתות, שלטים ביישובים שלנו, כולל ליד ההסעות של הילדים שלנו - כל זה כי העזנו להציע משהו חדש", אמרה דרעי.

"הם נפלו על האנשים הלא נכונים", הצהירה. "קמנו משבעה באוקטובר, ובין היתר באנו לשנות שיח. במקום לדבר איתנו על התוכניות שלנו, תולים לנו שלטים עם תמונות AI ודרישות לפרוש".

דרעי מתחה ביקורת גם על שר האוצר בצלאל סמוטריץ', בעקבות תגובתו לפרישתו של דוידי בן ציון מהמפלגה: "אני מציעה להסתכל בטוויטר של סמוטריץ' עם השמחה לאיד על הפרישה - תראו את התגובות שאומרות שככה לא עושים פוליטיקה".

היא סיפרה כי הלחצים הגיעו גם ליישוב שבו היא מתגוררת ולסביבת בית הכנסת: "התקשר לבעלי רב מהיישוב שראה שלטים בתוך וליד בית הכנסת, והוא וכמה תושבים מהיישוב הורידו אותם בעצמם. דרך ארץ קדמה לתורה וקדמה לפוליטיקה. אני לא יודעת מי עומד מאחורי הקמפיין, הם לא מספיק אמיצים. הם לא מסוגלים לעמוד מולי ולהתעמת איתי על הדברים האמיתיים ועל התוכניות שלנו".

בהמשך התייחסה לפגיעות האישיות שספגה, לדבריה, תוך שימוש בזכר בנה שנפל: "אני לא פועלת מהרגש, אני פועלת מהשכל. ולמרות שאני כועסת, ולמרות שאני פגועה, ולמרות שהוציאו את הבן שלי עשרות פעמים מהקבר כדי להגיד לי עד כמה אני בוגדת בזכרונו, אני בכל זאת מפעילה את השכל".