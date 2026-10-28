האם השכולה ללי דרעי, שהתמודדה ברשימת עמך ישראל בראשות תא"ל במיל' עופר וינטר, הגיבה היום (רביעי) לביקורת שהופנתה כלפיה בעקבות הכישלון המסתמן של המפלגה בבחירות לכנסת ה-26.

בפוסט שפרסמה ברשתות החברתיות סיפרה דרעי כי גם אנשים הקרובים אליה דורשים ממנה להתנצל ולערוך חשבון נפש בעקבות ההתמודדות, שעל פי תוצאות האמת החלקיות הסתיימה ללא מעבר של אחוז החסימה.

"אחים ואחיות שלי פונים אליי ותובעים ממני שאבקש סליחה ואעשה חשבון נפש", פתחה דרעי את דבריה, ומיד המשיכה בשורה ארוכה של התנצלויות אירוניות על הדרך הפוליטית שבחרה.

"סליחה שרצינו להביא שיח אחר בפוליטיקה הישראלית, שיח שרואה את העם ככלל ולא את ה'גושים'. סליחה שרצינו להביא כוחות חדשים מלאים בתקווה. סליחה שבסך הכל רצינו לשרת את העם האהוב שלנו", כתבה.

דרעי הדגישה כי ההתמודדות נועדה, מבחינתה, לקדם שינוי מהותי בסדר היום הציבורי, ובהם חיזוק הריבונות, הכרעת אויבי ישראל וקידום מדיניות ביטחונית נחרצת.

"סליחה שלא השלמנו עם מציאות של אוטונומיות המאיימות על הריבונות במדינתנו", כתבה, ובהמשך הוסיפה: "סליחה שדרשנו הכרעה מהירה וקטלנית של האויב. סליחה שדרשנו ריבונות בכל חלקי ארצנו".

חלק מרכזי בדבריה הקדישה דרעי לביקורת על תרבות החרמות והעימותים בפוליטיקה הישראלית. "סליחה שקידמנו שיח של אחווה במקום שיח של חרמות. שידענו להבחין בין אויב - אותו צריך להכריע - לבין יריב פוליטי", כתבה.

לדבריה, מפלגתה ביקשה להציג תוכניות מעשיות לטיפול בבעיותיה של המדינה, אך המסרים הללו נדחקו הצידה בשל מתקפות פוליטיות והכפשות. "סליחה שניסינו 'להזיז את הגבינה' והפרענו לכולם להמשיך בדיוק באותה דרך ולצפות למשהו אחר", הוסיפה.

דרעי התייחסה גם לתגובת אנשי המפלגה לתוצאות הבחירות, והסבירה כי למרות האכזבה, הם בחרו לשמור על תקווה ואמונה בדרכם. "סליחה שרקדנו אתמול, אחרי המכה, כי אנחנו מאמינים שלמרות הכל, נצח ישראל לא ישקר", כתבה.

היא הזכירה גם את מחויבותה ללוחמי צה"ל ולמשפחותיהם, והבהירה כי מבחינתה הרצון לפעול למענם היה חלק מרכזי בהחלטה להיכנס לחיים הפוליטיים. "סליחה שנלחמנו עבור הלוחמים שלנו ומשפחותיהם. סליחה שהאמנו שמגיע לעם הזה פוליטיקה אחרת", הוסיפה.

את הפוסט חתמה דרעי במסר המופנה לכלל המערכת הפוליטית, דווקא על רקע חוסר הוודאות סביב הרכבת הממשלה הבאה. "ובמבט קדימה: העם דורש אחדות ציונית. פוליטיקאים, תעלו לעם!"