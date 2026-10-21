משרד החינוך ערך בימים האחרונים גל ביקורות בישיבות גבוהות, בישיבות הסדר ובמדרשות המשתייכות לציונות הדתית, במטרה לבדוק את נוכחות התלמידים במוסדות הלימוד.

הביקורות נערכו בשורה ארוכה של מוסדות ברחבי הארץ, ימים ספורים לפני הבחירות לכנסת ה-26 ובסמוך לתחילת זמן חורף בעולם הישיבות.

בין המוסדות שבהם התקיימו ביקורות נמצאות ישיבת ההסדר בבית שמש, ישיבת נתיבות ישראל בבת ים, ישיבת תקוע, הישיבה בראשון לציון וישיבת ההסדר בבית שאן.

ביקורות נוספות התקיימו בישיבת שילובים באור עקיבא, בישיבה נוספת בעיר, בישיבה בעפולה, בישיבת נוף הגליל, בישיבת ההסדר בעכו ובישיבת ההסדר בכרמיאל.

בנוסף, מפקחי משרד החינוך הגיעו גם למדרשת אורות עציון שבגבעת וושינגטון.

ריבוי הביקורות בפרק זמן קצר מעורר שאלות בנוגע לעיתוי שבו בחר משרד החינוך לבצע את בדיקות הנוכחות.

במוסדות תוהים האם מדובר בביקורות שגרתיות הנערכות עם פתיחת זמן חורף, כחלק מהפיקוח על פעילותם התקינה של מוסדות הלימוד ועל נוכחות התלמידים.

מנגד, סמיכות הביקורות לבחירות מעלה את האפשרות כי מדובר גם בניסיון להבהיר לראשי הישיבות את חובת נוכחות התלמידים במוסדות ואת המגבלות על יציאתם לפעילות פוליטית מחוץ לישיבה בתקופת הבחירות.