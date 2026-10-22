איש התקשורת והמגיש שרון גל עוזב את ערוץ i24NEWS וחוזר לערוץ 14, שבו שידר בעבר, לאחר שמעברו לערוץ המתחרה הוביל לסכסוך משפטי בין הצדדים.

גל עזב את ערוץ 14 לטובת i24NEWS, שם החל להגיש תוכנית אקטואליה בשעה 19:00. בעקבות המעבר הגיש נגדו ערוץ 14 תביעה בסכום של קרוב לשני מיליון שקלים, בטענה להפרת חוזה.

לפי טענת ערוץ 14 בתביעה, חוזהו של גל הוארך עד לשנת 2026, לאחר שביטל מעבר מתוכנן לערוץ 13. בערוץ טענו כי עזיבתו לטובת i24NEWS נעשתה בניגוד להתחייבויותיו החוזיות.

עוד קודם לכן הודיע גל כי בכוונתו לעבור לערוץ 13, שם היה אמור להגיש רצועת אקטואליה בשעות הפרה-פריים ולהשתלב במהדורת החדשות המרכזית. אולם בעקבות התראה משפטית מצד ערוץ 14, החליט לבטל את המעבר.

כעת, לאחר תקופה שבה שידר ב-i24NEWS, גל חוזר לערוץ 14.