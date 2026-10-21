גפני מאוכזב מנתניהו ללא קרדיט

יו"ר דגל התורה, ח"כ משה גפני, תקף היום (רביעי) בחריפות את ראש הממשלה בנימין נתניהו במהלך דיון בוועדת הכספים של הכנסת, בעקבות הוצאת ישיבות מרשימת העמותות המיועדות לאישור הטבות מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

גפני טען כי הישיבות הוצאו מהרשימה ללא בדיקה עניינית של בקשותיהן, והביע אכזבה עמוקה מהתנהלות ראש הממשלה, שלדבריו פעל לקידום אישור הרשימה תוך השארת הישיבות מחוץ לה.

"שאלתי את אנשי רשות המסים: האם בדקתם את הבקשות שממתינות כבר שנתיים? האם מצאתם שהמוסדות האלה אינם עומדים בקריטריונים? התשובה הייתה שלילית. לא הייתה שום בדיקה", אמר גפני.

בהמשך תקף את התערבות היועצת המשפטית לממשלה בהחלטה, וטען כי מוסדות העומדים בדרישות החוק אינם זוכים להכרה מצד המדינה: "באה היועצת המשפטית, כאילו היא הקיסר, אומרת 'תוציאו אותם מהרשימה' ואף אחד לא אומר לה מילה. ישיבה ששומרת חוק ועומדת בכל הדרישות, מדינת ישראל לא מכירה בה".

גפני הפנה את הביקורת גם כלפי נתניהו, שלדבריו התערב בהליך אישור הרשימה ואף פעל לגיוס תמיכת האופוזיציה: "אני לא מבין למה ראש הממשלה היה צריך להתערב ולגייס את האופוזיציה כדי לאשר את הרשימה הזאת, תוך השארת הישיבות בחוץ".

לקראת סיום דבריו החריף גפני את הטון והביע אכזבה אישית מראש הממשלה, שעמו שיתף פעולה במשך שנים ארוכות.

"האכזבה הכי גדולה שלי, הלכתי עם נתניהו כל השנים, ובתמורה לא קיבלתי חברות שאני יכול להתגאות בה", אמר. "אני מכופף את הראש, אני מאוכזב מאוד, והוא יודע מה המשמעויות של מה שהיה היום. אשתדל לתרום מרחוק לשינוי הזה".