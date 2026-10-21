נהג נמלט מהשוטרים ונעצר בתום מרדף דוברות המשטרה

נהג בן 26, תושב ג'סר א-זרקא, נעצר בתום מרדף משטרתי לאחר שניסה להימלט משוטרי משטרת התנועה הארצית בכביש 4. בבדיקת המשטרה התברר כי החשוד מעולם לא הוציא רישיון נהיגה וכי נהג תחת השפעת סמים.

האירוע התרחש במהלך פעילות אכיפה של שוטרי יחידת התנועה הארצית מנשה בכביש 4 לכיוון דרום.

השוטרים סימנו לנהג לעצור בצד הדרך לצורך בדיקה שגרתית, אך הוא התעלם מהוראתם והחל להימלט מהמקום.

במהלך ניסיון הבריחה נכנס הנהג לעיר אור עקיבא, שם נטש את רכבו וניסה להמשיך להימלט ברגל. השוטרים פתחו במרדף רגלי אחריו, שבסיומו הצליחו להשתלט עליו, לעצור אותו ולאזוק אותו במקום.

בחיפוש שנערך על גופו של החשוד נתפס חומר החשוד כסם. בהמשך התברר כי הנהג מעולם לא הוציא רישיון נהיגה, ובבדיקה נוספת נמצאה תוצאה חיובית לשימוש בסמים.

החשוד הועבר לחקירה ביחידת הבוחנים בחדרה, ובסיומה נשלח למעצר בית. הרכב שבו נהג הושבת.

במשטרה הבהירו כי ימשיכו לפעול נגד עבירות תנועה המסכנות את משתמשי הדרך, בדגש על נהיגה ללא רישיון ותחת השפעת סמים.